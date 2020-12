Gold: Weiter fallende Realrenditen stützen Goldpreis

RT @jsblokland: Individuals with more wealth realize higher risk-adjusted returns! https://t.co/9twbz0J9NJ

RT @IGNederland: Het #beursjaar 2020 was er één zoals we nog nooit hebben gezien. Wat gebeurt er volgend jaar met de $AEX #Valuta $BTC $GBP…

RT @aeberman12: "By year-end 2021...the US will have lost...about 3.5 mmb/d of production...the largest collapse in world history." --Adam…