US Dollar Prognose: Wie soll man auf Gerüchte reagieren, wie auf Nachrichten? Ein Pegel für DXY Indizes

US Dollar Prognosen Übersicht

Der US-Dollar (über den DXY-Index) wurde höher gehandelt, auch wenn die fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen in den USA formalisiert werden und ein Shutdown der Regierung vermieden wird.

Die Kombination aus kurzfristigen technischen Daten und Fundamentaldaten deutet immer noch darauf hin, dass Händler eher Short-Positionen im US-Dollar abdecken, als Long-Positionen zu eröffnen.

Die Positionierung von Einzelhändlern sieht gemischte Aussichten für EUR/USD GBP/USD und USD/JPY -Kurse.

US Dollar schüttelt "schlechte Nachrichten" ab

Der US-Dollar (über den DXY-Index) hat höher gehandelt, auch wenn die fiskalische Stimulierung in den USA formalisiert und ein Regierungsstillstand vermieden wurde. Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat die parteiübergreifende Kongressvereinbarung unterzeichnet, trotz der in der letzten Woche geäußerten Vorbehalte und des Versäumnisses, sie bis zu einer früheren Frist zu unterzeichnen, was die Arbeitslosenunterstützung für arbeitslose Amerikaner, wenn auch nur vorübergehend, aufheben wird.

Für die meisten Ecken der Finanzwelt gipfeln diese Entwicklungen in einer Situation nach dem Motto "Buy the rumor, sell the news". Oder im Fall des US-Dollars: "Verkaufe das Gerücht, kaufe die Nachricht". Höhere Defizite (im Hinblick auf das neue Konjunkturpaket) und fortgesetzte Operationen auf Bundesebene (im Hinblick auf die Vermeidung eines Shutdowns) sollten theoretisch beide eine größere Risikobereitschaft anregen, wobei Händler sich von niedrig verzinsten Safe-Haven-Währungen wie dem US-Dollar trennen.

Auch wenn ein Shutdown der US-Regierung nun vermieden wurde, stehen die Händler nicht gerade Schlange, um mehr Risiken einzugehen. Schließlich befinden wir uns in dem ruhigeren, illiquideren Teil des Kalenders zwischen Weihnachten und Neujahr, in dem sich viele Händler an die Seitenlinie zurückziehen. Die sich abzeichnenden Nachrichten entsprechen mehr oder weniger den Konsenserwartungen (z. B. war es das Basisszenario, dass US-Präsident Trump das Konjunkturpaket des Kongresses unterzeichnen würde).

In gewissem Sinne hat sich also nichts geändert. Das Timing des Kalenders - mitten in den Feiertagen, nach einem Jahr anhaltender Schwäche - deutet immer noch darauf hin, dass Händler einfach ihre Short-Positionen eindecken und keine neuen US-Dollar-Longpositionen aufbauen.

DXY PREISINDEX TECHNISCHE ANALYSE: TÄGLICHER CHART (Dezember 2019 bis Dezember 2020) (CHART 1)

Es bleibt ein übergreifendes Prinzip, dass "die Liquidität um die Feiertage herum ausdünnt, kurzfristige technische Entwicklungen weniger zuverlässig sind und weniger Gewicht haben als ihre längerfristigen Gegenstücke." Abgesehen davon hat der Bruch des November-Dezember-Abwärtstrends gehalten, und die bisherigen Tiefststände am Montag, den 28. Dezember, zeigen, dass der Docht der Tageskerze Unterstützung an der besagten Trendlinie gefunden hat, bevor er sich in einen zinsbullischen Hammer verwandelte.

Erneut droht der DXY-Index die 5-, 8-, 13- und 21-EMA-Hüllkurve auf dem Tages-Chart zu durchbrechen, die weiterhin in bärischer Reihenfolge verläuft. Der MACD auf dem Tages-Chart tendiert nach oben, liegt aber immer noch unter seiner Signallinie, während die Slow Stochastics auf dem Tages-Chart nach Süden tendieren und sich gerade um die Median-Linie herum bewegen. Das bärische Momentum schwindet. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Rallye bevorsteht; wir könnten eine weitere Periode des Seitwärtshandels im DXY-Index unter diesen dünnen Liquiditätsbedingungen erwarten.

DXY PREISINDEX TECHNISCHE ANALYSE: WÖCHENTLICHER CHART (Januar 2011 bis Dezember 2020) (CHART 2)

Wie schon in der letzten Woche "betrachten wir die jüngste Entwicklung daher mit Zurückhaltung, insbesondere wenn man sie im Zusammenhang mit dem längerfristigen technischen Schaden der letzten Monate betrachtet; der DXY Index bleibt unterhalb seines mehrjährigen Aufwärtstrends und könnte an einem mehrjährigen Doppeltop arbeiten. Solange der Rebound unter 91,75 bleibt, bleibt der Ausblick für den DXY-Index auf längerfristiger Basis bärisch."

IG Client Sentiment Index: EUR/USD-Kurs-Prognose (28. Dezember 2020) (Grafik 3)

EUR/USD: Die Daten für den Einzelhandel zeigen, dass 36,01% der Händler netto-lang sind, wobei das Verhältnis von Händlern, die short sind, zu denen, die long sind, bei 1,78 zu 1 liegt. Die Anzahl der Händler, die netto-lang sind, ist 4,68% höher als gestern und 16,64% höher als letzte Woche, während die Anzahl der Händler, die netto-short sind, 6,54% höher als gestern und 0,37% höher als letzte Woche ist.

Die Tatsache, dass die Händler netto-short sind, deutet darauf hin, dass die EUR/USD-Kurse weiter steigen könnten.

Die Positionierung ist mehr netto-short als gestern, aber weniger netto-short als letzte Woche. Die Kombination aus der aktuellen Stimmung und den jüngsten Veränderungen gibt uns eine weitere gemischte EUR/USD-Handelsneigung.

--- Geschrieben von Christopher Vecchio, CFA, Senior Currency Strategist

