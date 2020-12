Risikolust des S&P 500, Covid, Brexit und andere Top-Themen zum Start ins Jahr 2021

S&P 500, VIX, Dollar, EURGBP und USDCAD Gesprächspunkte:

Wir gehen in ein neues Handelsjahr über, in dem die Volatilität immer noch auf außergewöhnlichen Niveaus schwankt - was sind die wichtigsten Themen für den Start ins Jahr 2021?

Meine erste Sorge ist das systemische Interesse und das Tragen von "Risikotrends" mit Marktteilnehmern, die in immer extremere Engagements drängen

Abgesehen von den Extremen von Angst und Gier beobachte ich Themen wie Pandemiezahlen, Wachstumsprognosen, Konjunkturmaßnahmen, Brexit-Diskussionen und Handelskriege

Risikotrends sind meine größte Sorge ... zusammen mit fast jedem anderen Trader

Während das Jahresende unaufhaltsam näher rückt, verzerrt sich der Ereignishorizont für Liquidität zunehmend zwischen schlagzeilengetriebener Volatilität und einem übersättigten spekulativen Engagement. Während plötzliche Richtungswechsel an den Märkten und dringende Bewegungen bei wichtigen Vermögenswerten in der unmittelbaren Zukunft wahrscheinlich sind, schwindet die Chance auf Trends schnell, da die Liquidität ausdünnt. Zu dieser Zeit des Jahres und verfolgt von einem unerbittlichen spekulativen Interesse, finde ich es wichtig, die kritischen fundamentalen Themen aufzuspüren, die wahrscheinlich die Zügel für kritische Trends zu Beginn des neuen Jahres in die Hand nehmen werden.

Mit Blick auf die Ouvertüre des Handels im Jahr 2021 gibt es eine Reihe kritischer fundamentaler und thematischer Angelegenheiten, die die Märkte wahrscheinlich zu bedeutenden Bewegungen antreiben und ziehen werden. Ganz oben auf meiner Liste steht der Zustand der "Risikobereitschaft" im gesamten Finanzsystem. Auch wenn sie sicherlich von wichtigen fundamentalen Faktoren beeinflusst und angetrieben wird, ist diese Disposition der gesamten spekulativen Landschaft eher als Marktzustand zu verstehen. Es gibt eine Reihe hochkarätiger fundamentaler Katalysatoren, die zu einem weiteren Anstieg des Risikoengagements führen oder eine Kaskade aus einer bereits überbewerteten Position auslösen können.

Wichtiger als die Nachricht, die der Markt zur Rechtfertigung der einen oder anderen Richtung heranzieht, ist für mich jedoch die Frage, wie anfällig diese Märkte für seismische Ausrichtungen sind. Unter den Messgrößen, die es zu beobachten gilt, sind die US-Indizes überzogen, aber weit entfernt vom Höhepunkt der spekulativen Ausschweifung. Nichtsdestotrotz können die Rekordhochs des S&P 500 und Verhältnisse wie SPX zu VEU (Rest of World ETF) oder sogar die Konzentration des Nasdaq 100 zum S&P 500 die Intensität besser widerspiegeln.

Relative Performance vom S&P 500 und anderen Risikoanlagen (wöchentlich)

Chart erstellt mit Tradingview

Bei der technologielastigen Messgröße (NDX) im Vergleich zu den breiteren US-Indizes (S&P 500 oder Dow) finden wir Rechtfertigungen für Störungen, Pandemien und Komfort bei der Marktkapitalisierung; aber ich sehe eine rudimentärere und nachsichtige Motivation am Werk: Appetit auf Momentum. Anstatt nach Werten zu suchen, scheint es eine größere Prämie für Vermögenswerte zu geben, die ungeachtet ihrer inhärenten fundamentalen Beschränkungen weiter ansteigen. Und um diesen Gedanken noch weiter zu verfolgen, haben wir in den letzten Monaten gesehen, dass FAANG gegenüber Tesla besondere Favoriten sind.

Weiter an den Extremen der Oberfläche der Blase (von der ich glaube, dass sie sich gerade bildet, was aber nicht bedeutet, dass sie nur zu unserer Anerkennung platzen muss) sind die Vermögenswerte, die einfach wegen ihrer Eigenschaften der Verstärkung verfolgt werden. Denken Sie an TQQQ, den Ultra Nasdaq ETF, der in der letzten Sitzung die Nummer drei beim ETF-Volumen war, oder an die enorme Nachfrage nach IPOs oder SPACs insbesondere in den letzten Wochen.

Saisonale Entwicklung vom S&P 500 und VIX (nach Monaten seit 1980)

Chart erstellt von John Kicklighter mitDaten vom Bloomberg Terminal

Obwohl dies jetzt nicht das extremste Maß ist und es auch in den vergangenen Jahren als kritische Belastung vorhanden war, beobachte ich dennoch die spekulativen Aktivitäten rund um Absicherungsmaßnahmen genau. Der VIX-Volatilitätsindex wird im Allgemeinen als Volatilitätsmesswert behandelt und bezieht sich auf seine beabsichtigte wohlwollende Darstellung von Absicherungsmaßnahmen rund um den S&P 500. Dennoch ist das spekulative Engagement mit diesem Index im Laufe der Jahre explodiert und hat sich zu einem destillierten Handelskanal entwickelt. Während der kurzfristige Volatilitäts-ETF VXX eine Beobachtung wert ist, bin ich besonders empfindlich gegenüber dem Versuch, eine Short-Volatilitätsposition über spekulative Netto-Futures für den VIX oder die wenigen Vehikel, die dazu bestimmt sind, gegen die Aktivitätsmesswerte wie den SVXY zu spielen, zu forcieren.

VIX-Volatilitätsindex Chart und die spekulative Netto-Futures-Positionierung

Chart erstellt von John Kicklighter mit Daten vom Bloomberg Terminal

Kennen Sie Ihren bevorzugten Safe Haven

Nach mehr als einem Jahrzehnt des Aufschwungs, der sich zu einem regelrechten spekulativen Lageraufbau entwickelt hat, der durch temporäre Verstärker wie Stimuli unterstützt wurde - und insbesondere mit der fragwürdigen Erholung des Marktes nach der Pandemie gerade in diesem Jahr - bin ich zunehmend der Meinung, dass es eine extreme Schieflage im Wahrscheinlichkeits-/Potentialspektrum der Märkte gibt. Während ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit in den ersten Wochen des Jahres 2021 immer noch für "risk on" spricht, dürfte die Projektion dieses Pfades eher abgehackt und letztlich zurückhaltend ausfallen.

Sollte jedoch eine weniger wahrscheinliche Risikoaversion einsetzen, droht sie sich über das gesamte Finanzsystem auszubreiten und eine ganze Lawine auszulösen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich im Vorfeld Gedanken über die bevorzugten Fahrzeuge zu machen. Ich würde Spezialvehikel oder eine "Short"-Position auf gestreckte Vermögenswerte meiden, die in ihrem Vormarsch nicht auf das gleiche Tempo ausgerichtet sind, für die Vermögenswerte, die von einer Nachfrage nach Liquidität profitieren könnten. Ganz oben auf dieser Liste und deutlich von seinen eigenen Höchstständen entfernt ist der US-Dollar.

Diagramm zum relativen Risikostand

Chart erstellt von John Kicklighter

Während es eine Reihe von sicheren Häfen gibt, die wir für eine "lange" Sicht gegen die spekulative Abwärtsbewegung betrachten können, gibt es Unzulänglichkeiten, die ich bei vielen der Vermögenswerte vermute. Was Gold betrifft, so befinden wir uns bereits in Rekordhöhen und es wird traditionell in dem stabileren Liquiditätsspender gepreist: dem Dollar. Was den Euro oder den japanischen Yen betrifft, so wurde die Verzweiflung, die Wechselkurse nicht in die Höhe schießen zu lassen, von den politischen Entscheidungsträgern offen ausgesprochen. Bei extremer Risikoaversion würde ich darauf hoffen, dass der Dollar seinen Aufwärtstrend beginnt.

DXY Dollar Index (monatlich)

Chart erstellt mitTradingview

Die Pandemie ist weiterhin als eine kritische Ungewissheit zu behandeln

Auch wenn die meisten Wege unweigerlich zu einem Stimmungstrend führen, ist es dennoch sinnvoll, diese Themen auf ihre katalysierenden Eigenschaften hin zu beobachten und vielleicht auch auf ihre Fähigkeit, relative Marktbewegungen auszulösen. Die Coronavirus-Pandemie wird ein solches kritisches Thema im Übergang zum Jahr 2021 sein. Während die großen westlichen Volkswirtschaften - die USA, Großbritannien und die Europäische Union - bereits mit der Verteilung von zugelassenen Impfstoffen gegen das Covid-19-Virus begonnen haben, wird es Monate dauern, bis diese Bevölkerungen vollständig geimpft sind und das Risiko so weit gemindert ist, dass die Regierungen zuversichtlich sind, ihre Volkswirtschaften vollständig zu öffnen. In der Zwischenzeit wird ein Anstieg der Fälle, der Todesfälle und der Belegung der Intensivstationen vernünftigerweise zu Entscheidungen führen, die Ansteckung in der Zwischenzeit einzudämmen. Diese Erkenntnis könnte breite Stimmungstrends kippen, aber auch relative Perspektiven wie die Trends im EURUSD beflügeln.

Weltweiten Covid-19-Todesfälle (täglich)

Chart erstellt durch Google.com mit Daten von Wikipedia

BIP-Prognosen sind unbeständiger, als Investoren es vielleicht schätzen

Während der menschliche Tribut der Pandemie an sich schon schmerzhaft ist, wird der amoralische Markt den Schaden in wirtschaftlicher Hinsicht bewerten. Die Aussichten für eine anhaltende Erholung scheinen immer noch abstrakt zu sein und zwischen zeitnahen Messwerten und rosigen Prognosen zu schwanken. Im Folgenden können wir einige der Divergenzen zwischen dem S&P 500 als spekulatives Maß für den Enthusiasmus und einer fundierteren Messung wie der Umfrage des Conference Board zum Verbrauchervertrauen erkennen.

US Conference Board-Daten Chart zum Verbrauchervertrauen und S&P 500 (monatlich)

Chart erstellt von John Kicklighter mit Datenvom Bloomberg Terminal

Der Brexit wird trotz des offiziellen Übergangs bis ins Jahr 2021 andauern

Ein weiteres, eher lokal begrenztes Thema, das die Märkte gleich zu Beginn des neuen Jahres in Bewegung bringen dürfte, ist der Stand der Dinge in den Handelsbeziehungen des Vereinigten Königreichs mit der Europäischen Union. Zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch unklar, ob die beiden Seiten einen Weg nach vorne sehen können; aber die Zustimmung zu einem Deal heute würde das Thema nicht bis Anfang 2021 erledigen. Es wird immer noch erhebliche Unsicherheiten geben, die es zu verarbeiten gilt, und es wird wahrscheinlich zu Marktbewegungen beim Pfund Sterling und relativen europäischen Vermögenswerten kommen.

EURGBP Chart (täglich)

Chart erstellt mitTradingview

Handelskriege - das wichtigste fundamentale Risiko des Jahres 2018 - sind immer noch eine systemische Bedrohung

Während es viele andere Themen gibt, die zu Beginn des neuen Jahres auf der Tagesordnung stehen werden - und vielleicht auch Themen, die zum Abschluss des Jahres 2020 in den Schlagzeilen drängender sind - werde ich den Stand der Handelskriege beim Übergang beobachten. Das liegt zum Teil an dem Wechsel der Administration in den Vereinigten Staaten durch eine Trump-Präsidentschaft, die eine außergewöhnliche Entkopplung im globalen Handel eingeleitet hat. In der Tat, vor der Pandemie; Handelskriege war das prominenteste und effektivste globale marktbewegende Thema in 2018-2019. Vor dem Hintergrund eines allgemeinen wirtschaftlichen Kampfes wird das Tauwetter oder die Aufrechterhaltung dieses Drucks eine Menge Gewicht für USDCNH, USDCAD, USDMXN, aber wahrscheinlich auch für Risikotrends im Allgemeinen haben.

USDCAD Chart mit 50-Wochen gleitendem Durchschnitt (wöchentlich)

Chart erstellt mitTradingview

