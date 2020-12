US Aktien (S&P 500 Index): Don`t Fight The Trend

S&P 500 Index: Der Aktienmarkt bleibt im Trend. Auch in 2021? Möglicherweise, doch nicht ohne vorher auf die Gewinne der Unternehmen zu schauen.

Können die Kursgewinne einfach so weiter gehen?

Die US Konjunkturdaten sind nicht wirklich überzeugend. Sowohl der Konsum, siehe Einzelhandelsumsätze, als auch der Arbeitsmarkt sowie die Einkaufsmanagerindizes haben so langsam an Momentum verloren. Umso erstaunlicher ist es, dass die Daten hierzulande zuletzt etwas besser ausfielen und das trotz LockdownLight und Lockdown2.

Doch den S&P 500 Index kümmert das bisher recht wenig. Noch zumindest. Die Aussicht auf breit angelegte Impfungen, ein zweites Corona-Hilfspaket sowie weiterhin die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die FED und damit ein schwacher US Dollar halten Marktteilnehmer bei der Stange. Ein gewisser „Fear of Missing Out“ Duft liegt ebenso in der Luft.

Q4 Prognosen zu optimistisch?

Grundsätzlich spricht einiges dafür, dass Aktien im kommenden Jahr weiterhin gefragt sein werden. Neben dem Anlagenotstand und der Überschussliquidität, dürften eventuell die Infrastrukturmaßnahmen der neuen US Präsidentschaft in den Fokus der Anleger geraten (Trump vs Biden: Agenden im Überblick).

Doch für die ersten Monate werden Anleger wahrscheinlich mehr auf die Gewinne der Unternehmen für das abgelaufene Jahr sowie Q4 und die Konjunkturdaten schauen, als zuvor. Der Grund dafür ist, dass Kurse nun eine starke Erholung bei den Gewinnen eingepreist haben und es wird nun darauf ankommen, diese Erwartungen zu bestätigen.

Für das vierte Quartal sieht es dabei nicht besonders blendend aus, wenn wir nach den jüngsten Konjunkturdaten gehen. Gemäß der Prognosen wird ein Gewinnrückgang von 11,3 % erwartet, nach einem Rückgang von 7 % in Q3. Wir erinnern uns, in Q3 lagen die Erwartungen zu Beginn der Saison bei einem Minus von über 20 %. Die Beat Rate war also am Ende sehr beachtlich.

S&P 500 Index Gewinnprognosen Q4

Don`t Fight the Trend

Doch genau dieser Umstand könnte dazu geführt haben, dass die aktuelle Prognose für Q4 etwas zu gut ausfällt. Es gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit darauf, dass es zu Beginn des Jahres zu einigen Enttäuschungen kommen könnte. Für das erste Quartal gibt es bei einigen Analysten sogar bereits Erwartungen an ein aggregiertes Gewinnwachstum.

Vor allem, weil einiges bereits in den Kursen ist, selbst wenn die Gewinne die Erwartungen treffen, dürfte der Aktienmarkt bei negativen Informationen eventuell etwas anfälliger reagieren als noch in den Monaten, in denen nur positive News Impulse brachten und alles Negative ausgeblendet wurde. Schauen wir auf die Charttechnik, so ist der Trend voll intakt, auch wenn das Momentum etwas nachgelassen hat.

Die von uns angepeilte Widerstandszone bei 3.685 Punkten (S&P 500 in Richtung 3.800) wurden bereits überwunden, nun bewegt sich der Index in Form einer aufwärts gerichteten Flagge in Richtung der runden Marke bei 3.800 Punkte. „Don`t fight the trend“, heisst es im Fachjargon. Signale von wirklicher Schwäche würde die Markttechnik erst unter 3.600 Punkte signalisieren.

S&P 500 Index Chartanalyse

