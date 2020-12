Gold, Ölpreis (Brent,WTI): Erhöhtes Risiko vor dem Wochenende?

Gold, Rohöl, US Regierungsshutdown Risiko, SMIC Blacklisting, Technische Analyse - Gesprächspunkte:

Gold - und Rohölpreise kletterten am Donnerstag, aber ihre Dynamik verlangsamte sich

US-Regierung riskiert Shutdown, Dutzende chinesische Firmen könnten auf die schwarze Liste gesetzt werden

XAU/ USD kann nach Überwindung des wichtigen SMA weiter zulegen, WTI peilt Widerstand an

Der Goldpreis schloss am Donnerstag auf dem höchsten Stand seit einem Monat, da ein Rückgang des US-Dollars die Edelmetall- und Rohstoffpreise weiter unterstützte. Der Großteil dieser Performance fand während der Handelszeiten im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa statt. Dann ließ die Dynamik beim XAU/USD sowie bei den wachstumsabhängigen Rohölpreisen während der nordamerikanischen Sitzung nach.

Die Anleger werden möglicherweise der politischen Entscheidungsträger in den USA überdrüssig, die sich um ein Covid-Entlastungspaket bemühen. Der republikanische Senator John Thune deutete an, dass es am Wochenende zu einem kurzen Stillstand der Regierung kommen könnte, da die Gespräche über das Paket und ein Finanzierungsgesetz weitergehen. Es wird erwartet, dass beide zusammen verabschiedet werden. Die aktuelle Überbrückungsfinanzierung Rechnung, die die Regierung läuft vorübergehend hält, läuft um Mitternacht.

Die Dringlichkeit eines Covid-Hilfspakets wurde durch den jüngsten enttäuschenden Bericht über die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung noch deutlicher. Auf dem Weg in die letzten 24 Stunden könnten sich auch an den Finanzmärkten Gewinnmitnahmen bemerkbar machen. Die Rohölpreise tendieren am Freitag im asiatisch-pazifischen Handel nach unten, ebenso wie die Futures, die die Aktien an der Wall Street abbilden.

Dies folgt auf Berichte, dass die USA sich darauf vorbereiten, Dutzende chinesischer Firmen auf eine schwarze Liste zu setzen, darunter auch SMIC - ein wichtiger Chip-Hersteller aus China. Ein Rückgang der Treasury-Renditen hält Gold trotz der Stärke des Greenbacks wahrscheinlich über Wasser. Vor diesem Hintergrund könnte es eine unruhige Sitzung zum Abschluss der Woche werden. Dies gilt trotz der Erwartung, dass der Impfstoff von Moderna für den Notfalleinsatz zugelassen wird, was von den Märkten wahrscheinlich bereits eingepreist ist.

Technische Analyse Gold

Der Goldpreis hat oberhalb des mittelfristigen 50-Tage Simple Moving Average (SMA) geschlossen. Bei einer Bestätigung könnte dies einem Anstieg in Richtung einer "potenziellen" fallenden Trendlinie vorausgehen, die ich in der untenstehenden Grafik hervorgehoben habe. Darüber hinaus spiegeln die jüngsten Kursbewegungen die zinsbullischen Implikationen eines fallenden Keil-Chartmusters vom November wider. Als wichtige Unterstützung sollte der 20-Tage-SMA im Auge behalten werden.

Gold MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 6% -2% 4% Wöchentlich 1% 2% 1%

XAU/USD Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

Technische Analyse Rohöl

Die WTI-Rohölpreise klettern nach den zinsbullischen Implikationen eines "Golden Cross" vom November weiter. Die Preise befinden sich an der Schwelle des Wendepunkts von Anfang Februar bei 49,42. Ein Anstieg über diesen Preis setzt das Februar-Hoch bei 54,45 frei. Das Aufwärtsmomentum könnte durch die gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart unten aufrechterhalten werden.

WTI Öl BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -13% 6% -2% Wöchentlich -11% 8% -1%

WTI-Rohöl Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

