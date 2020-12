EUR/USD, EUR/JPY: Euro trotz Covid-19 höher als erwartet

Euro, EUR/JPY, EUR/USD, Coronavirus-Einschränkungen, Europäische Zentralbank - Gesprächspunkte:

Die Aktienmärkte bewegten sich im APAC-Handel auf breiter Front nach unten, da die Anleger die Entwicklung der US-Fiskalpolitik verdauten.

Die bemerkenswerte Verschärfung der Restriktionen in mehreren europäischen Ländern dürfte den Anstieg des Euro gegenüber seinen haven-assoziierten Gegenwährungen kaum behindern.

EUR/JPY und EUR/USD streben nach oben, da beide Wechselkurse zinsbullische Fortsetzungsmuster ausbilden.

Asien-Pazifik Zusammenfassung

Die Aktienmärkte bewegten sich im asiatisch-pazifischen Handel auf breiter Front nach unten, da die Anleger über die laufenden Entwicklungen in den US-Konjunkturverhandlungen und den unaufhaltsamen Anstieg der weltweiten Coronavirus-Infektionen nachdachten.

Der australische ASX 200-Index rutschte um 0,43% ab, während der japanische Nikkei 225-Index um 0,17% niedriger notierte, nachdem Premierminister Yoshihide Suga das "Go To Travel"-Programm des Landes bis zum neuen Jahr angesichts eines Anstiegs der lokalen Covid-19-Fälle ausgesetzt hatte.

Chinas CSI 300-Index schob sich um 0,26% nach oben, gestützt von einem Rückgang der Arbeitslosenquote und dem größten Anstieg der Einzelhandelsumsätze seit Dezember letzten Jahres.

An den Devisenmärkten entwickelten sich die konjunktursensible norwegische Krone und der kanadische Dollar weitgehend positiv, während die haven-assoziierten japanischen Yen und der US-Dollar an Boden verloren.

Gold kletterte wieder über die Marke von 1.840 $/oz und der Silberpreis stieg auf über 1,5 %, da die Renditen 10-jähriger US-Treasuries wieder unter 90 Basispunkte fielen.

Neben den US-Industrieproduktionszahlen für November stehen Inflationsdaten aus Frankreich und Italien auf dem Wirtschaftskalender.

EURO soll Verschärfung der Covid-19-Beschränkungen aufheben

Der Euro dürfte seinen jüngsten Anstieg gegenüber dem haven-assoziierten japanischen Yen und dem US-Dollar fortsetzen, trotz der bemerkenswerten Verschärfung der Coronavirus-Beschränkungen in mehreren europäischen Ländern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte an, dass Deutschland am Mittwoch in eine harte Abriegelung eintreten wird, da die "teilweise" Abriegelung, die Anfang November implementiert wurde, keinen bedeutenden Einfluss auf die lokale Infektionsrate hat.

Merkel hat erklärt, dass für eine Lockerung der Beschränkungen die siebentägige Inzidenzrate pro 100.000 Einwohner wieder unter 50 fallen und auf einer konstanten Basis bleiben muss. Derzeit liegt sie bei einem Rekordhoch von 176.

Der italienische Premierminister Giuseppe Conte erwägt ebenfalls die Verhängung neuer Beschränkungen, nachdem das Land Großbritannien überholt hat, um die europäische Nation mit der höchsten Anzahl von Covid-19-Todesfällen zu werden. Die Niederlande kündigten am Montag eine strenge 5-wöchige Sperre an, nachdem der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der Infektionen auf den höchsten Stand seit Anfang November gestiegen ist.

Da jedoch erwartet wird, dass die EU die Verwendung mehrerer Impfstoffe gegen das Coronavirus "in den kommenden Wochen" genehmigen wird, so der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, könnten Investoren die signifikante Verschlechterung der Gesundheitsergebnisse ignorieren und weiterhin einen Aufschlag auf die Währung des Handelsblocks setzen.

Darüber hinaus könnte sich das mangelnde Interesse der Europäischen Zentralbank an der jüngsten Aufwertung des Wechselkurses als Rückenwind für den Euro erweisen, da der EZB-Rat bekräftigte, dass er die Auswirkungen der Währung auf die Inflation beobachtet, aber kein Wechselkursziel hat.

EUR/JPY Tages-Chart - Neue Jahreshochs im Visier

EUR/JPY Tages-Chart erstellt mit Tradingview

Die EUR/JPY-Kurse scheinen bereit zu sein, auf neue Jahreshöchststände zu steigen, da die Preise ein Bullenflaggen-Fortsetzungsmuster kurz vor dem im September erreichten Jahreshoch (127,07) ausbilden.

Da der RSI weiterhin über 60 liegt und der MACD-Indikator auf den höchsten Stand seit Ende August gestiegen ist, ist der Weg des geringsten Widerstandes weiterhin nach oben gerichtet.

Ein Tagesschlusskurs oberhalb des Hochs vom 10. Dezember (125,79) würde wahrscheinlich den Durchbruch des zinsbullischen Musters auf der Oberseite bestätigen und die Preise in Richtung des Hochs von 2019 (126,79) treiben.

Die in der Bullenflagge angedeutete gemessene Bewegung deutet darauf hin, dass EUR/JPY einen ausgedehnten Vorstoß unternehmen könnte, um den Widerstand beim 38,2%-Fibonacci-Faktor (128,52) zu testen.

Umgekehrt könnte ein Scheitern beim Durchbrechen des Monatshochs einen kurzfristigen Pullback in Richtung Flaggenunterstützung (125,78) auslösen, wobei ein Durchbruch darunter das 50%-Fibonacci (125,52) in den Fokus rücken würde.

Der IG Kundensentiment zeigt, dass 36,29% der Händler netto-lang sind, wobei das Verhältnis von Händlern short zu long bei 1,76 zu 1 liegt. Die Anzahl der Händler, die netto-lang sind, ist 24,23% höher als gestern und 28,77% höher als letzte Woche, während die Anzahl der Händler, die netto-short sind, 5,10% höher als gestern und 24,89% niedriger als letzte Woche ist.

Die Tatsache, dass die Händler netto-short sind, deutet darauf hin, dass die EUR/JPY-Kurse weiter steigen könnten.

Dennoch sind Händler weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur letzten Woche. Die jüngsten Stimmungsänderungen warnen davor, dass sich der aktuelle EUR/JPY-Kurstrend trotz der Tatsache, dass Händler netto-short bleiben, bald nach unten umkehren könnte.

EUR/USD Tages-Chart - Bullenflagge im Spiel

EUR/USD Tages-Chart erstellt mit Tradingview

Die EUR/USD-Kurse scheinen auch ein Bullenflaggen-Muster kurz vor dem psychologischen Widerstand bei 1,2200 auszubilden, was darauf hindeutet, dass ein längerer Anstieg auf der Oberseite bevorstehen könnte.

Da die Neigungen aller vier gleitenden Durchschnitte deutlich steiler werden und der RSI mit einem Wiedereintritt in den überkauften Bereich liebäugelt, scheinen weitere Kursgewinne auf kurze Sicht wahrscheinlich.

Um das zinsbullische Fortsetzungsmuster zu bestätigen und den Kursen einen Weg zum Testen des 50%-Fibonacci-Faktors zu ebnen, ist es erforderlich, über dem Hoch vom 4. Dezember (1,2178) fest Fuß zu fassen.

Die angedeutete gemessene Bewegung deutet darauf hin, dass EUR/USD um bis zu 2 % von den aktuellen Niveaus ansteigen könnte, um den Schlüsselwiderstand bei der 61,8 %-Fibonacci-Ausdehnung (1,2453) zu testen.

Alternativ könnte ein Abrutschen unter die Marke von 1,2100 den kurzfristigen Kaufdruck neutralisieren und einen kurzfristigen Pullback in Richtung der Flaggenunterstützung (1,2058) auslösen. Ein Durchbruch dieser Marke öffnet wahrscheinlich den Verkäufern die Tür, um die Preise zurück in Richtung des Monatstiefs (1,1923) zu treiben.

Der IG Client Sentiment Report zeigt, dass 31,08% der Händler netto-long sind, wobei das Verhältnis von Händlern short zu long bei 2,22 zu 1 liegt. Die Anzahl der Händler, die netto-long sind, ist 3,35% höher als gestern und 4,24% höher als letzte Woche, während die Anzahl der Händler, die netto-short sind, 8,33% höher als gestern und 3,37% niedriger als letzte Woche ist.

Die Tatsache, dass die Händler netto-short sind, deutet darauf hin, dass die EUR/USD-Preise weiter steigen könnten.

Die Positionierung ist mehr netto-short als gestern, aber weniger netto-short als letzte Woche. Die Kombination aus der aktuellen Stimmung und den jüngsten Veränderungen gibt uns eine weitere gemischte EUR/USD-Handelsneigung.

-- Geschrieben von Daniel Moss, Analyst für DailyFX

Folgen Sie mir auf Twitter @DanielGMoss

