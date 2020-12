EUR/USD, S&P500: US Arbeitsmarkt enttäuscht

S&P500 Index: Der US Arbeitsmarkt konnte die Erwartungen bei den Non Farm Payrolls nicht treffen. Auch die übrigen Daten sind verhalten ausgefallen. Märkte scheinen kaum etwas darauf zu geben.

Nur ein kleiner DIP bei Aktien nach NFPs

Die Anzahl den neugeschaffenen Stellen ist in den USA per November um 245 Tsd. gestiegen. Erwartet wurden 460 Tsd. nach 638 Tsd. zuvor. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote zwar mehr als erwartet auf 6,7 % von zuvor 6,9 % gefallen, doch auch die Beteiligungsquote ist von 61,7 auf 61,5 % rückläufig gewesen (EUR/USD: US Arbeitsmarkt Ausblick).

Wäre die Beteiligungsquote unverändert geblieben, würde die AQ um 0,1 % rechnerisch steigen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen über den Erwartungen, werden aber aktuell weniger beachtet, da sie bezogen auf die verlorenen Jobs im Niedriglohnsektor keine genauen Werte repräsentieren.

Der S&P500 Index reagierte initial berechtigt negativ, doch der kurzfristige Dip wurde im vorbörslichen Handel bereits gekauft. Die Ausgangslage für den Index bleibt, wie auch in der letzten Analyse, dieselbe. Die beeinflussenden Faktoren scheinen derzeit andere zu sein und weniger die Konjunkturdaten.

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie die Elliott-Wellen-Theorie in der technischen Analyse kennen. Leitfaden anfordern

S&P500 CFD auf 5 Minutenbasis

Quelle: IG, DailyFX

Gegenteilige Reaktion im US Dollar

Im US Dollar war die Reaktion sogar eine kurzfristig gegenteilige. Mehr oder weniger negative Daten sollten den aktuellen Trend eigentlich unterstützen. Doch der US Dollar verzeichnete einen kurzfristigen Sprung aufwärts und ging dann wieder in den Trend über (US Dollar Prognose 2021).

Die Reaktion der Märkte macht deutlich, dass die schlechteren Daten von Marktteilnehmern bereits entweder eingepreist waren, oder Erwartungen an weitere Fiskal- und Notenbank-Maßnahmen, gepaart mit den Impfstoff-News, als relevanter eingeschätzt werden. In den kommenden zwei Wochen stehen Meetings von EZB und FED an.

US Dollar Index auf 5 Minutenbasis

Quelle: IG, DailyFX

EUR/USD BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 7% -1% 1% Wöchentlich 42% 4% 14%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Dow Jones in Zukunft fällt, könnten ShortIG Turbo Zertifikateinteressant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Long-Zertifikate nutzen.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen Trading Newsletter können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: