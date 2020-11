Euro Dollar Kurs (EUR/USD): 1,19 endlich geschafft?

Euro Dollar Kurs (EUR/USD): Die Gemeinschaftswährung kann sich gegen den Greenback zum Ende der Woche behaupten. Zum Ende eines Monats nicht ungewöhnlich. Die Frage ist, ob die Flows sich zu Beginn des neuen Monats wieder ändern und den US Dollar, zumindest kurzfristig, stützen?

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie, was Gewinner erfolgreich macht und warum viele Trader verlieren. Leitfaden anfordern

Euro Dollar greift die 1,19 wieder an

Die Gemeinschaftswährung kann sich zum Ende der Woche gegen den Greenback behaupten und startet einen erneuten Versuch, die 1,19 Marke zu überwinden. Größtenteils dank eines schwachen US Dollars, der seinerseits, in Form des US Dollar Index, die 92er Marke weiterhin testet (Weekly EUR/USD Prognose: Leicht bullisch).

Fundamental betrachtet halten sich FED und EZB weiterhin die Waage. Beide dürften in den kommenden drei Wochen ihre Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft, allen voran des Arbeitsmarktes und der Inflation, ausweiten. Die beiden Protokolle der letzten Sitzungen fielen ohne große Überraschungen aus.

Die EZB hat ihre Anleihekäufe in den letzten drei Wochen wieder sichtlich ausgeweitet, was für einen schwächeren Euro sprechen müsste. Die FED dürfte ebenso Käufe wieder erhöht haben, musste jedoch einige ungenutzte Kreditmittel wieder zurück an das Finanzministerium überweisen.

EUR/USD Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG, DailyFX

Yellen könnte den US Dollar Trend bestätigen

Doch der Markt scheint hier einige andere Dinge einzupreisen. Eventuell die Aussicht darauf, dass Jennet Yellen demnächst den Posten von Finanzminister Mnuchin übernehmen wird. Da Yellen als Taube gilt, bestätigt es den erwarteten US Dollar Abwärtstrend. Konjunkturdatentechnisch richtet sich der Fokus auf die kommende Woche.

Es stehen die Verbraucherpreise per November aus Deutschland und der EU an, Revisionen der Einkaufsmanagerindizes, die US Arbeitsmarktdaten, ein Treffen der OPEC sowie der Euro-Gruppe. Der US Dollar könnte, nach einem initialen Einbruch unter die 92, im Laufe der kommenden Woche und zu Beginn des neuen Monats, saisonal bedingt, eventuell etwas mehr Stabilität erhalten (US Dollar Prognose 2021).

EUR/USD BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -10% 11% 4% Wöchentlich -4% 8% 5%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Turbo Zertifikate von IG mit einer Knock-Out-Schwelle unterhalb der 1,15US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,22 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten. Erfahre jetzt mehr zu den Produkten hier.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert. Oder besuchen Sie mich auf Instagram.