Goldpreis und Ölpreis (Brent,WTI) brechen aus

Goldpreis, Ölpreis: Der Reflationstrade in Gold lässt auf sich warten oder wurde bereits eingepreist. Anleger und Marktteilnehmer verringern ihr Exposure im Safe-Haven. Im Grunde genommen, was wir erwartet hatten. Auch beim Ölpreis trifft unsere Einschätzung der letzten Wochen vorerst ein.

Goldpreis bricht nach unten aus

Der Goldpreis ist in dieser Woche weiter eingebrochen. Positive Impfstoff-News und der Bruch mit einer wichtigen charttechnischen Kurszone beschleunigten den Abverkauf. Hoffnungen auf eine sich erholende Konjunktur, bei gleichzeitig stagnierenden Erwartungen an steigende Inflation, lassen zumindest vorübergehend Erwartungen an sich festigende, langfristige Renditen entstehen (Goldpreis: US Dollar und US Realrenditen).

Gleichzeitig ist der US Dollar vorerst nicht weiter gefallen. Damit ist der Goldpreis an dem nächsten wichtigen Support angekommen, nämlich der runden Marke von 1.800 USD. Darunter kommt die Zone zwischen 1.750-1.760 USD auf die Agenda. In diesem Bereich wären 50 % der Aufwärtsbewegung seit März korrigiert, wie die Fibonacci-Retracements anzeigen.

Goldpreis Analyse auf Tagesbasis

Ölpreis bricht endlich nachhaltig aus

Im Ölpreis WTI sieht es hingegen ganz anders aus. Der Ölpreis hat mit einem dynamischen Ruck endlich den technischen Ausbruch über die 43 USD Marke geschafft und die 45 USD je Barrel sehr schnell erreicht. Das nächste, charttechnische Ziel könnte sich bei zirka 48 USD je Barrel befinden. Hier würde die nach vorne projizierte, obere Trendlinie verlaufen, siehe Chart auf Tagesbasis unten.

Fundamental betrachtet, profitiert der Ölpreis, anders als der Goldpreis, von den positiven Impfstoff-News sowie den Erwartungen an das anstehende OPEC + Meeting. Auch einige andere Faktoren spielen eine Rolle, siehe die letzte Analyse: Ölpreis Brent, WTI: Das sind die aktuell stützenden Faktoren.

Die API US Bestandsdaten zeigten zwar einen Aufbau sowohl bei Rohöl als auch bei Benzin per letzte Woche, doch hatten bisher keine negativen Auswirkungen, weil der Markt weiter nach vorne schaut. Wir haben uns bereits vor einigen Wochen neutral bis bullisch für den Ölpreis eingestellt, siehe die Ölpreis Prognose: Neutral bis bullisch

Ölpreis WTI auf Tagesbasis

