Dow Jones Index Prognose: Sieht (noch) stabil aus

Dow Jones Prognose: Dem US Aktienmarkt fehlen Impulse oder zumindest ein Dip, um die Jahresendrally zu starten. Charttechnisch sieht der Dow Jones allerdings stabil aus.

S&P 500 Index stabil

Der US Aktienmarkt bleibt zuletzt zwar stabil, doch kommt kaum über die letzten Hochs hinaus. Wie wir bereits in der S&P 500 Analyse angedeutet haben, es fehlt der Ausbruch über die 3.685 Punkte, um den Angriff auf die 3.800 starten zu können (S&P 500 Prognose: 3.800 Punkte in Sichtweite?).

Zudem sollten wir anhand der Kursentwicklung der letzten beiden Monate attestieren, dass wir uns eventuell in einer, mehr oder weniger, stabilen Seitwärtsphase befinden. Solange wir jedoch über der 3.500er Zone bleiben, langfristig eher im grünen Bereich, als im gelben oder roten.

S&P 500 Index Chartanalyse

Noch keine Anzeichen von Schwäche in der Marktbreite

Stabil halten kann sich der US Markt auch deshalb, weil die Marktbreite ebenso Stabilität aufweist. Umschichtungen aus Tech-Werten in Small Caps und Industriewerte konnten damit kaum zu starken Korrekturen führen, wie wir in den letzten beiden Wochen gesehen haben (DAX, Dow Jones: Diese Aktien könnten von der US Wahl profitieren). Der Small Cap Index Russel 2.000 performt derzeit über.

Die gesunde Marktbreite sehen wir auch in der Stabilität des Dow Jones Industrial Average Index und noch besser im Dow Jones Transport Average Index. Der Transport-Index ist dem Industrie-Index seit 2020 bereits deutlich vorgelaufen. Die Kursrendite beläuft sich YTD auf 15,30 %, während die des Industrie-Index gerade mal 4,80 % erreichte (Dow Jones: Trump vs. Biden Agenden im Vergleich).

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, der Transport-Index würde Stabilität in der Zukunft auch für den Industrie-Index signalisieren, zeigen genauere Analysen jedoch, dass Schwäche im Industrie-Index auch dem Transport-Index vorlaufen kann. Wenn der Industrieindex dreht, dann dreht auch der Transportindex früher oder später.

Ein zuverlässigeres Signal des Transport-Index entsteht oft dann, wenn der Index sehr abrupt einbricht, während der Industrieindex noch konsolidiert oder leicht steigt. Das sehen wir aktuell aber nicht, auch der Industrieindex bleibt weitestgehend stabil, siehe die Benchmark-Analyse unten.

Rein charttechnisch betrachtet konsolidiert der Dow Jones Industrials Index. Kann er das gestrige Hoch nochmal nehmen und die 30.150 Punkte Zone überschreiten, bestünde Upside-Potential bis zirka 30.700 Punkten. Dort verläuft die obere Trendlinie, die die Hochs vom Juni und September verbindet. Nach unten hin sollte die 29.000 Punkte Marke als starker Support im Auge behalten werden.

Dow Jones Index Prognose auf charttechnischer Basis

