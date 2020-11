S&P 500: Wie wird die Tesla Aufnahme den Index beeinflussen?

S&P 500 Preisausblick:

Tesla wird am 21. Dezember in den Benchmark-Index S&P 500 aufgenommen

Der Elektrofahrzeughersteller wird wahrscheinlich zu den 10 größten Aktien im Index gehören

Bekannt für beträchtliche Volatilität und hartnäckige Befürworter, wie könnte sich die Hinzufügung von Tesla auf den Index und die Aktie selbst auswirken?

S&P 500-Prognose: Wie wird sich das Hinzufügung von Tesla auf den Index auswirken?

Anfang dieser Woche kündigte S&P Dow Jones Indices, der Kurator des S&P 500 Benchmark-Index, an, dass Tesla am 21. Dezember 2020 in die prestigeträchtige Aktiensammlung aufgenommen wird. Nachdem Tesla vor Monaten vier aufeinanderfolgende Quartale der Rentabilität erfolgreich verzeichnet hatte, erfüllt er seither die Kriterien für die Aufnahme in den S&P 500. Daher hatten einige Tesla-Aktionäre und -Fans begonnen, die Verzögerung in Frage zu stellen.

Zwar ist der S&P 500 die von Anlegern und Händlern am häufigsten beobachtete Benchmark - insbesondere im passiven Anlagebereich -, doch liegt es im Ermessen der Fondskuratoren, wann Aktien über die strengen Anforderungen hinaus aufgenommen werden. Ohne direkte Argumentation der Indexkuratoren hätte die Verzögerung anscheinend darin bestehen können, die Volatilität der Aktie zu beobachten, da einige Analysten glauben, dass sie sich zu einer Blase ausgeweitet hat, oder mit der Planung ihrer Aufnahme zu beginnen, was eine herkulische Anstrengung sein dürfte.

Quelle: Bloomberg, Daten vom 18 November, Tesla Ranking und Positionierung sind Projektionen*

Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 460 Milliarden Dollar wird Tesla der größte Einzeltitelzugang zum S&P 500 in seiner Geschichte sein, und das Unternehmen hat eine volatile Erfolgsbilanz. Infolgedessen könnte die Aktie zu einer erhöhten Volatilität für den breiteren Index führen. Dennoch wird ihre Gewichtung im S&P 500 angesichts der Marktpreise zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wahrscheinlich bei etwa 1,4 % liegen, so dass ein weiterer Anstieg der Volatilität im S&P 500 für den durchschnittlichen Privatanleger weitgehend unermesslich sein wird.

Darüber hinaus deutet einiges darauf hin, dass der Aufstieg in den prestigeträchtigen S&P 500 der Performance einer Aktie schaden kann, da die Zunahme passiver Inhaber zu weniger aktiven Aktionären führt, was zu einer Reihe anderer Fallstricke führen kann. Ohne auf die mühsamen Details der Studie eingehen zu wollen, scheint es doch zumindest einige Überlegungen zu geben, wenn es darum geht, die Kursentwicklung der Tesla-Aktie zu prognostizieren, sobald sie in den S&P 500 aufsteigt.

Schließlich kann aufgrund des weitgehend passiven Charakters von Investitionen in den S&P 500 die Aufnahme von Tesla in den Index die Aktie selbst weniger volatil machen. Da sich Fonds und Institutionen drängen, um ein Engagement in der Aktie zu erlangen, um den S&P 500 nachzuvollziehen, könnten Privatanleger und langfristig orientierte Anleger die Gelegenheit nutzen, ihre Bestände zu reduzieren, da sie wissen, dass der Kreis der Käufer größer geworden ist.

Tesla hat den S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf weit übertroffen

Chart erstellt mit TradingView

Dieser Besitzerwechsel hat wahrscheinlich eine Rolle bei den Kursgewinnen der Aktie in den letzten Tagen gespielt, aber er könnte den Anfang vom Ende der Volatilität der Aktie, wie wir sie kennen, markieren. Da sich die Aktien von Einzelhändlern und aktiven Anlegern zu Institutionen und passiven Anlegern verlagern, könnte die halsbrecherische Geschwindigkeit, mit der sich die Tesla-Aktien in der Vergangenheit bewegt haben, einem eher passiven Stil mit einem längeren Zeithorizont weichen.

So oder so scheint eine sofortige Änderung des Charakters des S&P 500 nach der Aufnahme von Tesla höchst unwahrscheinlich. In der Tat scheint es wahrscheinlicher zu sein, dass Tesla eher mit der Haltung der anderen Komponenten übereinstimmt, und das könnte einige seiner unbeständigen Tendenzen dämpfen. Was den Tesla-Aktienkurs anbelangt, so kann man argumentieren, dass dieser lange Zeit von der Rentabilität abgekoppelt war, so dass der Versuch einer Prognose, wohin er sich von hier aus bewegt, vielleicht mehr Kunst als Wissenschaft ist. Folgen Sie in der Zwischenzeit @PeterHanksFX auf Twitter für Updates und Analysen.

