WTI, Brent: Ölpreis bricht aus nach US Bestandsdaten und Prognosen

Brent, WTI: Die runde Marke bei 42 USD je Barrel ist im Ölpreis WTI dahin. Nicht unbedingt unerwartet, wie wir bereits gestern feststellten. Die positiven Daten aus den USA sowie die leicht bessere Prognose der EIA stützen den Ausbruch zusätzlich.

Impfstoff News stützt Nachfrage-Erwartungen

Wie wir bereits gestern in der Ölpreis Prognose angedeutet haben, die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach oben über die 42 USD Marke im WTI Preis, ist zuletzt deutlich gestiegen. Diesen Ausbruch würden unerwartet positive Bestandsdaten aus den USA begünstigen. So ist es auch gekommen. Das API hat für alle wichtigen Bestandsdaten einen Abbau per letzte Woche geschätzt.

C rude -5.1mm (-3.0mm exp)

Cushing -1.2mm

Gasoline -3.3mm (-600k exp)

Distillates -5.6mm (-2.0mm exp)

EIA revidiert die Prognosen leicht zum Positiven

Es wird nun interessant sein zu sehen, ob der EIA Bericht den API Bericht heute Nachmittag bestätigt. Da er dies in den letzten Wochen so gut wie immer getan hat, könnte sich dieser Trend auch in dieses Mal zeigen. Der Abbau bei den Benzinbeständen ist dennoch ungewöhnlich, denn er erfolgt zu einer saisonal betrachtet eher schwachen Zeit für die Benzinbestände.

Es könnte sich also weiterhin um einen Ausreisser handeln. Zudem ist bekannt, dass nach dem letzten Sturm im Golf von Mexiko, auch in der vergangenen Woche noch die Produktion in dieser Region nicht überall angefahren wurde. Währenddessen hat die EIA ihren Short Term Energy Outlook präsentiert.

Die Nachfrage- und Angebotsprognose für das noch laufende Jahr wurden leicht zum Positiven revidiert, siehe unten. Wir sind gespannt auf die anstehenden Prognosen der OPEC (heute) und der IEA (morgen) und werden Sie auf Twitter informiert halten, wenn Sie mögen: https://twitter.com/DavidIusow

Ölpreis WTI bricht aus

