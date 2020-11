NZD/USD Kurs steigt nach Zinsentscheid der Notenbank RBNZ

RBNZ, NZD/USD, Wirtschaftsausblick – Gesprächsthemen

Neuseeländische Zentralbank hält ihre OCR erwartungsgemäß bei 0,25%

NZD/USD rangiert höher, aber der politische Ausblick bleibt weitgehend unverändert

Wirtschaftliche Erholung widerstandsfähiger als zuvor prognostiziert

Der Neuseeländische Dollar bewegte sich leicht nach oben, nachdem die Neuseeländische Zentralbank die Zinssätze am Mittwoch unverändert bei 0,25% hielt. Ökonomen und Investoren prognostizierten, dass die Zinssätze in diesem Monat unverändert bleiben würden. Laut Overnight-Index-Swaps erwarten die Märkte jedoch, dass die Zentralbank die Zinssätze im nächsten Jahr in den negativen Bereich fallen wird. Ebenso gehen Ökonomen davon aus, dass sich die Bank im Jahr 2021 in den negativen Bereich bewegen wird.

NZD/USD 15-Min-Chart

Das Grundsatzpapier war im Vergleich zu den früheren Formulierungen der Zentralbank nicht übermäßig taub, was vielleicht den Aufstieg in der NZD/USD erklärt. Die RBNZ führte ein "Funding for Lending Program" (FLP) ein, das die Tür zu einer effektiveren Politik öffnen könnte, sollte die OCR negativ ausfallen. Die Dringlichkeit und der Sinn, dies zu tun, schienen den politischen Entscheidungsträgern jedoch deutlich zu fehlen. Die groß angelegten Ankäufe von Vermögenswerten in Höhe von bis zu 100 Milliarden NZD werden in dem Bestreben fortgesetzt, die Wirtschaft und die finanzielle Stabilität zu unterstützen.

Die Grundsatzerklärung bleibt unverändert, dass die wirtschaftliche Erholung von Covid und Eindämmungsbemühungen abhängig ist. Dennoch verweist die RBNZ auf eine widerstandsfähigere Wirtschaft als bisher erwartet. Wirtschaftsindikatoren wie starke Verbraucherausgaben, Vermögenspreise und Beschäftigung zeigen eine positive Reaktion der politischen Reaktion auf Covid. Wenn jedoch das Tempo der gegenwärtigen Erholung anhält und die Eindämmungsbemühungen von Covid erfolgreich sind, könnten die Erwartungen für negative Raten allmählich zurückgehen, was dem Neuseeland-Dollar weiteren Auftrieb verleihen würde.

