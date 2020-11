Gold aktuell: 2.000 USD im Goldpreis wieder sichtbar

Gold aktuell: Der US Dollar bleibt schwach und preist damit eventuell den Sieg Bidens ein. Dies stabilisiert auch den Goldpreis. Vor allem charttechnisch wird es nun interessant.

Gold BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -1% 18% 3% Wöchentlich -15% 12% -11%

US Dollar preist Biden Sieg ein

Der Goldpreis kann von dem aktuellen Stand der US Wahl profitieren, doch das mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger aufgrund von Unsicherheiten, sondern dank einem schwächeren US Dollar. Wie wir bereits zuletzt angedeutet haben, ein Sieg Bidens könnte den US Dollar Abwärtstrend weiter anschieben (EUR/USD Kurs: Ein Szenario fällt schon mal raus).

Zwar würde der Trend mit der Aussicht auf ein großes Corona-Hilfspaket noch mehr profitieren, welches mit einem US-Kongress in der Hand der Demokraten wahrscheinlicher wäre. Doch auch so dürfte der US Dollar mit hoher Wahrscheinlichkeit vorerst im Trend bleiben, es sei denn es kommt tatsächlich zu einer Contested Election. Auch ein gespaltener Kongress dürfte ein Corona-Hilfspaket hervorbringen (Gold: US Dollar und Nachfrage bremsen).

US Dollar Index auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

2.000 USD wieder sichtbar

Im Goldpreis selbst könnten wir nun so etwas wie eine Bodenbildung sehen. Ein leicht höheres Tief im Bereich des gleitenden 100 EMA sowie aktuell der erneute Test des horizontalen Widerstandsbereiches zwischen 1.900-1.935 USD je Feinunze, könnten Stabilität signalisieren. Die 2.000er Marke wird wieder am Horizont sichtbar, wenn der Widerstand eventuell in Kürze überwunden ist.

Goldpreis Chartanalyse

Quelle: DailyFX, IG

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Gold-Prognose Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Silberpreis in Zukunft fällt, könnten TURBOZERTIFIKATE von IG mit einer Knock-Out-Schwelle oberhalb der Widerstandszone bei 28 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 20 USD im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen Trading Newsletter können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert. Oder besuchen Sie mich auf Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: