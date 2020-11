Bitcoin-Kurs aktuell: BTC/USD Future bereits über 15.000

Bitcoin-Kurs aktuell: Der BTC/USD Kurs durchbricht einen technischen Widerstand. Der Future sogar die runde Marke bei 15.000 USD. Ein Pullback wäre nicht auszuschließen, doch muss in Anbetracht der aktuellen Umstände, Risk-On, nicht bereits jetzt schon einsetzen.

Bitcoin MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 10% 10% 10% Wöchentlich 8% 17% 10%

Bitcoin-Kurs aktuell bereits über 15.000

Der Bitcoin-Futures-Kontrakt (CME) hat die 15.000 USD Marke am Donnerstag bereits überschritten. Damit haben Terminmarktteilnehmer nun deutlich nachgelegt. Wie wir kurz vor der Wahl analysierten, diese blieben anhand des Handelsvolumens an der Börse CME recht reserviert, während das Volumen an den Bitcoin-Börsen bereits angezogen hatte (BTC/USD muss erst über 14.000).

Dies bestätigt, dass der Großteil der Bitcoin-Futures-Händler institutionell sind und den Ausgang bei der US Wahl zumindest teilweise abwarten wollten. Ebenso der Ausbruch über die obere Trendlinie, also den Widerstandsbereich bei 14.650 USD hat die Kryptowährung damit durchbrochen. Die 16.000 USD Marke ist wahrscheinlicher geworden. Ein Pullback an die überschrittene Trendlinie könnte sich eventuell in Kürze ereignen.

Sofern der Kurs dann über dem Ausbruchsniveau bleibt, dürfte es sich nur um einen Pullback handeln. In Anbetracht der aktuellen Umstände, also dem weiterhin bestehenden Fear of Missing out und dem Risk-On an den Aktienmärkten (Daily DAX Prognose: Der Markt hat sich vorerst entschieden), könnte der Pullback allerdings erst weiter oben einsetzen, also bei oder über 16.000 USD.

Bitcoin Kurs aktuell

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie ihre kostenlose Einführung in den Bitcoin- Handel Leitfaden anfordern

Interessierst Du dich für den Bitcoin-Wochenendhandel? Dann könnte das IG Angebot eventuell etwas für Dich sein. Der Online-Broker bietet das Weekend-Trading nicht nur für den Bitcoin an, sondern auch für einige relevante Indizes, wie den DAX oder Dow Jones. Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiter Artikel, die Sie zum Thema Bitcoin interessieren könnten, finden Sie unter: