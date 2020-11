WTI, Brent: Ölpreis steigt nach positiven OPEC+ News und Bestandsdaten

ROHÖL-AUSBLICK:

WTI -Rohöl kletterte um 2,6% auf 38,77 US-Dollar , da API einen überraschenden Rückgang der Rohöllagerbestände meldete

Russland und die OPEC+ sind in Gesprächen, um eine Produktionssteigerung zu verzögern, wenn die Nachfrage nachlässt

Die Zahl der Bohrinseln in den USA und Kanada stieg weiter an, so Baker Hughes

Die WTI-Rohölpreise stiegen am Tag der US-Präsidentschaftswahlen leicht an, da das American Petroleum Institute (API) für die Woche bis zum 30. Oktober eine Entnahme von 8,01 Millionen Barrel aus dem Rohölbestand meldete. Dies schmälerte die Prognosen, die einen Anstieg um 0,89 Millionen Barrel vorsahen. Die Ölpreise wurden auch durch eine mögliche Verzögerung der Produktionssteigerungen unter den OPEC+-Mitgliedern angekurbelt, da Russland und Saudi-Arabien Gespräche über Pläne zur Rückführung der Produktion führen.

Die Rohölpreise erholten sich von einem Fünfmonatstief von 34,60 US-Dollar, das Anfang der Woche verzeichnet worden war, auf 38,77 US-Dollar. In der Zwischenzeit warten die Händler auf die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen, die einen gewissen Einfluss auf die Ölpreise haben könnten. Ein demokratisches Wahlergebnis könnte grüne Energie gegenüber fossilen Brennstoffen bevorzugen, während ein Trump-win-Szenario die Ölpreise bis zu einem gewissen Grad unterstützen könnte.

Der Bericht über die Rohölbestände des EIA DOE soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Analysten rechnen mit einem Anstieg der Lagerbestände um 0,89 Millionen Barrel. Die historische negative Korrelation zwischen den Rohölpreisen und den Veränderungen der DOE-Lagerbestände ist in der untenstehenden Grafik ersichtlich. Ein viel größerer Anstieg der Lagerbestände als erwartet könnte die Ölpreise belasten, während ein größerer Ziehungseffekt das Gegenteil bewirken könnte.

Quelle: DailyFX

In naher Zukunft könnte das Angebot weiterhin die Nachfrage übersteigen, da eine zweite Viruswelle über die meisten Teile der EU und der USA hereinbricht. In den letzten 14 Tagen wurden weltweit mehr als 6 Millionen neue Covid-19-Fälle gemeldet, was ein Rekordhoch darstellt. Strengere Sperrmaßnahmen, die in mehreren europäischen Ländern eingeführt wurden, könnten sich im Winter erheblich auf die globale Energienachfrage auswirken.

Neue Covid-19 Fälle Global gesehen

Quelle: Google

Der Baker-Hughes-Bericht dieser Woche zeigte, dass die Gesamtzahl der aktiven Bohrinseln in Nordamerika nach wie vor steigt (Tabelle unten), was auf höhere vorgelagerte Lieferungen hindeuten könnte. Die Zahl der Bohrinseln in den Vereinigten Staaten stieg um 9 auf 296, während die Zahl der Bohrinseln in Kanada in der Woche bis zum 30. Oktober um 3 auf 86 stieg.

Quelle: Baker Hughes

Technisch gesehen kletterten die WTI-Rohölpreise einen dritten Tag lang, nachdem sie Anfang dieser Woche ein Fünfmonatstief von 34,6 US-Dollar erreicht hatten. Die Aufwärtsdynamik scheint stark zu sein, da der MACD-Indikator im Begriff ist, ein "Goldenes Kreuz" zu bilden. Ein unmittelbarer Widerstandswert ist bei 39,20 USD zu finden, wo sich die 20-Tage- und 50-Tage-Linien des Simple Moving Average (SMA) überschneiden. Ein unmittelbares Unterstützungsniveau könnte bei 36,4 USD - dem 23,6%igen Fibonacci-Retracement - gefunden werden.

WTI Rohölpreis – Tages Chart

Der IG Kunden Sentiment zeigt, dass 57% der Einzelhändler Netto-Long Oil sind, gegenüber 43%, die Netto-Short Oil sind (Grafik unten). Im Vergleich zu vor einem Tag haben die Einzelhändler sowohl Long- (-14%) als auch Short-Positionen (-5%) abgebaut. Im Vergleich zu vor einer Woche ist die Zahl der Long-Händler um 13% zurückgegangen, während die Short-Positionen um 9% zugenommen haben.

--- Geschrieben von Margaret Yang, Strategin für DailyFX.com

Um Margaret zu kontaktieren, verwenden Sie den Abschnitt Kommentare unten oder @margaretyjyauf Twitter

