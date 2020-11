Silberpreis in Wartestellung - Kommt der Ausbruch nach der US Wahl?

Silber, XAG/USD, Kupfer, US-Präsidentschaftswahlen, Technische Analyse - Gesprächsthemen

Silber und Kupfer befinden sich seit Ende September in einem konsolidierenden Zustand. Die Anleger wurden in Erwartung des Ergebnisses eines weiteren US-Konjunkturpakets auf der Lauer gehalten. Nun, da die US-Präsidentschaftswahlen vor der Tür stehen, wird deren Ausgang darüber entscheiden, was auf XAG/USD und das "rote Metall" zukommt?

Auf dem Diagramm unten habe ich die relativ umgekehrte Beziehung zwischen dem an den Häfen gebundenen US-Dollar und Silber und Kupfer während des gesamten Jahres hervorgehoben. XAG/USD kann zuweilen als eine Anti-fiat-Absicherung angesehen werden, ähnlich wie Gold. Ein Nebenprodukt der Lockerungsmaßnahmen, die die US-Notenbank in diesem Jahr zur Unterstützung der Wirtschaft ergriffen hat, war ein billigerer Dollar bei nachlassender Volatilität. Dies kurbelte den Silberpreis an, der in diesem Jahr immer noch um über 30% gestiegen ist.

Kupfer wird typischerweise als Wegbereiter für globales Wachstum angesehen. Nachdem das rote Metall in der Frühphase des Coronavirus-Ausbruchs von Januar bis März um etwa 30% gefallen war, stieg es auf über 60%, bevor es sich vor über einem Monat stabilisierte. Dies spiegelte wahrscheinlich die steigenden Hoffnungen auf eine Erholung wieder, da Nationen auf der ganzen Welt sowohl monetäre als auch fiskalische Stimulierungsmaßnahmen ergriffen, um eine Weltwirtschaft anzukurbeln, die inmitten virushaltiger Lockdowns zum Stillstand kam.

Nun warten die Silber- und Kupferpreise auf kurze Sicht auf die Ergebnisse der US-Wahlen. Neben dem Schicksal eines weiteren Konjunkturpakets liegt auch die Fortsetzung der Handelskriege auf dem Tisch. Steigende Aussichten auf ein Biden-win-Szenario haben die Tür für mehr Hilfe geöffnet, je nach Zusammensetzung des Senats. Dies wiederum könnte sich positiv auf die Silber- und Kupferpreise auswirken.

Ein Sieg des Amtsinhabers Donald Trump dürfte in den kommenden Tagen für Volatilität sorgen. Das könnte die Nachfrage nach liquiden Absicherungsgeschäften ankurbeln, von denen der US-Dollar und Treasuries die traditionellen Optionen sind. Ein solches Ergebnis könnte die Silber- und Kupferpreise verbeulen. Wenn sich das Feuer jedoch legt, könnte die Angst vor einer Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China den Aufstieg des roten Metalls verzögern. Dennoch kann ein Niedrigzinsumfeld dazu beitragen, das Abwärtspotenzial zu begrenzen.

Technische Analyse Silber

Die Silberpreise drücken ab Ende August auf einen absteigenden Widerstandskanal. Die technischen Aussichten sind in der Folge eines rückläufigen "Todeskreuzes" leicht nach unten geneigt. Dieses wurde im September gebildet, als der 50-Tage Simple Moving Average (SMA) unter den 20-Tage SMA kreuzte. Ein bedeutender Aufwärtsfortschritt ist wahrscheinlich mit einem Push über die Widerstandszone von 25,04 - 25,56 verbunden. Eine Wiederaufnahme der Juli-Spitze würde den Schwerpunkt auf das September-Tief bei 21,66 legen.

Silber MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 3% -6% 2% Wöchentlich -6% -1% -5%

XAG/USD-Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

Technische Analyse Kupfer

Nach anhaltenden Verlusten seit Ende Oktober pausierten Kupfer-Futures an der 50-Tage-SMA und an der oberen Grenze eines ab März steigenden Unterstützungskanals. Ein Anstieg über den Wendepunkt von 3,0945 setzt 3,2180 für den Versuch aus, den vorherrschenden Aufwärtstrend in Richtung der Höchststände von 2018 wieder aufzunehmen. Andernfalls legt ein Rückgang unter steigende Unterstützung die Unterstützungszone von 2,8775 - 2,8345 in Richtung des August-Tiefs offen.

Kupfer-Futures-Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

--- Geschrieben von Daniel Dubrovsky, Währungsanalyst für DailyFX.com

Um Daniel zu kontaktieren, verwenden Sie den Abschnitt Kommentare unten oder @ddubrovskyFXauf Twitter

