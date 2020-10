Dow Jones, SP500: Auswirkungen der US Wahl auf den Volatilitätsindex VIX

VIX INDEX 'FEAR-GAUGE' NEIGT DAZU, IN RICHTUNG US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN ZU STEIGEN, DA DIE ERWARTETE MARKTVOLATILITÄT PARALLEL ZUR POLITISCHEN UNSICHERHEIT ZUNIMMT

Der vom S&P 500 abgeleitete VIX-Index legt historisch gesehen vor den US-Präsidentschaftswahlen zu

Erwartete Aktienmarktvolatilität dürfte sich mit zunehmender politischer Unsicherheit beschleunigen

Donald Trump und Joe Biden stehen in den letzten Wahlumfragen vom November 2020 Kopf an Kopf

Der VIX-Index, der von Händlern oft als Angstindikator bezeichnet wird, spiegelt die Erwartungen für die Aktienmarktvolatilität in den nächsten 30 Tagen wider. Die erwartete Marktvolatilität ist konzeptionell an das Gesamtniveau der wahrgenommenen Unsicherheit gebunden, die in der Regel um das Risiko von Ereignissen mit hohem Wirkungspotenzial herum erhöht ist. Ein historisches Beispiel dafür ist die Tendenz des VIX-Index, in Richtung US-Präsidentschaftswahlen zu steigen.

AUF DEN WAHLTAG NORMIERTER VIX-INDEX (Chart 1)

Im Durchschnitt wird der VIX-Index am US-Wahltag auf einem höheren Niveau gehandelt als in den 60 Tagen vor dem Wahltag im November. Auch wenn dies nicht immer der Fall sein mag und die Anzahl der historischen Beobachtungen begrenzt ist, lässt sich die Beziehung im Großen und Ganzen dadurch erklären, dass sich die Anleger gegen Unsicherheit und Abwärtsrisiken absichern, die sich aus möglichen politischen Regimewechseln ergeben. Die erwartete Volatilität an den Aktienmärkten beginnt sich in der Regel zu stabilisieren und sinkt nach der Wahl wieder ab, doch ist dies weniger wahrscheinlich, wenn es zu einer Verschiebung der Parteikontrolle kommt.

Betrachtet man beispielsweise den Wahlzyklus 2008, so hat sich der VIX-Index in den zwei Monaten vor dem Wahltermin im November fast verdoppelt. Der "Angstindikator" stieg nach der Wahl 2008 weiter an, die einen Wechsel der politischen Partei, die das Weiße Haus besetzt, von einer republikanischen zu einer demokratischen Partei offenbarte.

Der Wahlzyklus des Jahres 2000 ist auch ein Beispiel dafür, dass der VIX-Index in den Tagen vor dem Wahltag stieg und danach weiter vorrückte, als die Märkte politische Veränderungen verdauten, die mit einem Wechsel in der Führung des Präsidenten von den Demokraten zu den Republikanern einhergingen. Dennoch ist es erwähnenswert, dass die Wahlen von 2000 und 2008 beide um größere Finanzkrisen herum stattfanden.

VIX NIVEAU UM DIE US PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN (Chart 2)

Die Volatilität scheint in den kommenden Tagen und Wochen zu steigen, wenn der Wahltag am 03. November 2020 näher rückt. Dabei werden sowohl das historische Verhalten des VIX-Index, das typischerweise während vergangener Wahlzyklen beobachtet wurde, als auch die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Landschaft berücksichtigt. Die US-Wirtschaft befindet sich als Reaktion auf die Coronavirus-Sperre Anfang dieses Jahres in einem der schärfsten Abschwünge der modernen Geschichte, obwohl die jüngsten Wirtschaftsdaten auf eine robuste Erholung der Geschäftstätigkeit und der Beschäftigung hindeuten.

Darüber hinaus könnte das Potenzial für eine erhöhte Volatilität um die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 durch Maßnahmen zur sozialen Distanzierung verschärft werden, was wahrscheinlich zu einem starken Anstieg der Zahl der Briefwahlen führen wird. Der zeitraubende Prozess der Auszählung von Briefwahlzetteln könnte die Wahlergebnisse in die Länge ziehen und das Gefühl der Unsicherheit verstärken, was wiederum den VIX-Index weiter in die Höhe treibt. Dies ist ein besonders verstärktes Szenario, wenn man bedenkt, dass US-Präsident Donald Trump und der ehemalige Vizepräsident Joe Biden bei den meisten Wahlen des Jahres 2020 Kopf an Kopf abgestimmt haben. Letztendlich hat diese erhöhte Unsicherheit und Zweideutigkeit in Bezug auf den tatsächlichen Ausgang der Wahl das Potenzial, die Volatilität der Aktienmärkte über den 3. November hinaus noch weiter zu erhöhen.

-- Geschrieben von Rich Dvorak, Analyst für DailyFX.com

