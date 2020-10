Ölpreis WTI: Rohölpreis fällt wieder

ROHÖL-AUSBLICK:

WTI -Rohöl fiel in zwei Tagen um 4,6% inmitten von Virus- und Konjunktursorgen

Die Zahl der Bohrinseln in den USA und Kanada stieg weiter an, so Baker Hughes

Ölhändler betrachten die UVP-Daten vom Mittwoch und erwarten für diese Woche einen Anstieg der Lagerbestände um 1,5 Millionen Barrel

Die WTI-Rohölpreise fielen einen zweiten Tag lang auf 38,80 US-Dollar, was einem zweitägigen Rückgang von 4,6% entspricht. Der Ausverkauf war in erster Linie auf einen raschen Anstieg der weltweiten Coronavirus-Infektionen und schwindende Hoffnungen auf ein Hilfspaket der USA vor den Präsidentschaftswahlen zurückzuführen. In den letzten 14 Tagen wurden weltweit mehr als 5 Millionen neue Fälle von Covid-19 gemeldet, was einen neuen Rekord seit Beginn der Pandemie Anfang dieses Jahres darstellt (Grafik unten).

Ein zweitägiger Anstieg des DXY-US-Dollar-Index, der durch die Nachfrage nach Häfen angeheizt wurde, belastete ebenfalls die Rohstoffpreise. Der Chef von BP, Bernard Looney, sagte am Montag in einem virtuellen Forum, dass die zweite Viruswelle einen größeren Einfluss auf die weltweite Ölnachfrage haben könnte als erwartet.

Die fallenden Rohölpreise spiegeln die vorherrschende "Risk-Off"-Stimmung wider, die auch den wachstumsgebundenen Australischen Dollar nach unten gezogen hat. AUD/USD ist in dieser Woche bisher um 2,3% gefallen und ist damit eine der am schlechtesten abschneidenden G10-Währungen.

Weltweite Covid-19 Fälle - Täglich

Quelle: Google

Währenddessen zeigte ein Bericht von Baker Hughes, dass die Gesamtzahl der aktiven Bohrinseln in Nordamerika nach wie vor steigt (Grafik unten), was auf erhöhte vorgelagerte Versorgungen hindeuten könnte. Die Zahl der Bohrinseln im Einheitsstaat stieg um 5 auf 287, während die Zahl der Bohrinseln in Kanada in der Woche bis zum 23. Oktober um 3 auf 83 stieg. Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Zahl der Bohrinseln im Vergleich zur gleichen Zeit des letzten Jahres aufgrund der geringeren Nachfrage immer noch stark rückläufig.

Quelle: Baker Hughes

Ölhändler können sich auch die EIA-Bestandsberichte vom Mittwoch ansehen, in denen ein Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 1,5 Millionen Barrel erwartet wird. Die Ölpreise haben in der Vergangenheit eine negative Korrelation mit den Lagerbestandsveränderungen gezeigt, und die Daten der letzten 12 Monate können auf der untenstehenden Grafik eingesehen werden. Ein viel stärker als erwarteter Anstieg der Lagerbestände könnte einen Abwärtsdruck auf die Ölpreise ausüben und umgekehrt.

Quelle: DailyFX

Mittelfristig tendieren die US-Rohöllagerbestände seit Juli nach unten. Dieser günstige Trend wurde jedoch größtenteils durch die sich abschwächenden Nachfrageaussichten kompensiert, was sich in einem geringeren Raffinerieeinsatz, einer geringeren Benzin- und Destillatkraftstoffproduktion zeigte. Mit 488,1 Millionen Barrel liegt das aktuelle Niveau der US-Rohöllagerbestände immer noch etwa 11% über dem 5-Jahres-Durchschnitt für diese Jahreszeit.

Ohne eine wesentliche Senkung der Produktion könnte das Angebot weiterhin die Nachfrage auf dem Ölmarkt übersteigen, während eine zweite Viruswelle eskaliert, die den Appetit auf Energie und Treibstoff abkühlen könnte.

Technisch gesehen ist es den Rohölpreisen von WTI erneut nicht gelungen, einen wichtigen Widerstand im Bereich zwischen 41,00 und 41,50 USD zu brechen (siehe Grafik unten), und sie sind seither in eine Konsolidierungsphase eingetreten. Der kurzfristige Trend schien bearish-biased zu sein, da der MACD-Indikator wahrscheinlich ein "Todeskreuz" gebildet hat. Der Kurs hat auch gleichzeitig die 20-, 50- und 100-Tage-Linien des Simple Moving Average (SMA) durchbrochen, was Raum für weiteres Abwärtspotential eröffnet. Ein unmittelbares Unterstützungsniveau könnte bei 38,6 US$ - der unteren Bollinger-Bande - gefunden werden.

WTI Rohölpreis - Tages-Chart

Die IG Kundenstimmung zeigt, dass 69% der Einzelhändler Netto-Long Oil sind, gegenüber 31%, die Netto-Short Oil sind (Grafik unten). Im Vergleich zu vor einem Tag haben die Einzelhändler ihre Long-Positionen deutlich erhöht (+24%) und gleichzeitig Short-Positionen abgebaut (-4%). Im Vergleich zu vor einer Woche ist die Zahl der Händler, die Netto-Longpositionen halten, um 67% gestiegen, während die Netto-Short-Positionen um 38% zurückgegangen sind. Aus konträrer Sicht könnte ein drastischer Stimmungsumschwung bei den Einzelhändlern hin zu einer Verzerrung der Long-Seite auf eine weitere Abschwächung der Rohölpreise schließen lassen.

--- Geschrieben von Margaret Yang, Strategin für DailyFX.com

Um Margaret zu kontaktieren, benutzen Sie den Abschnitt Kommentare unten oder @margaretyjy auf Twitter

