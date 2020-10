Dow Jones, S&P500 Index: Wie Krisen die US Wahl und den Aktienmarkt beeinflussen

Die US-Wähler werden sich im November an den Urnen zwischen Donald Trump und Joe Biden für das Amt des Präsidenten entscheiden. Während die Welt mit einer Pandemie kämpft und die Volkswirtschaften Mühe haben wird, sich vom freien Fall zu erholen, ist der Wettlauf des Weißen Hauses eines der unberechenbarsten Geschehnisse in der jüngeren Geschichte.

Inmitten der Ungewissheit der US-Wahlen im Jahr 2020 ist ein Blick zurück von Nutzen: Wie sind Präsident Bush und Präsident Obama ins Amt gekommen? Standen sie vor besonderen Herausforderungen, die das Weltgeschehen mit sich brachte? Welche Auswirkungen hatte ihre Politik auf die US-Wirtschaft und die Aktienmärkte? Von der dot.com-Blase über die Immobilienkrise bis hin zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stand jeder Präsident vor Prüfungen.

DailyFX hat die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ereignisse während der Präsidentschaften von George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump aufgeschlüsselt.

Besteht eine Beziehung zwischen dem S&P 500 und dem US-Wahlausgang?

Über die Politik und die Geschichte hinaus deuten die Daten der Vergangenheit darauf hin, dass die S&P-500-Aktie zur Vorhersage des Siegers der US-Wahlen herangezogen werden kann. Der S&P-500-Index hat eine Erfolgsquote von 87%, wenn es darum geht, den Ausgang einer Wahl vorherzusagen. Wenn die Aktien drei Monate vor der Wahl höher sind als zu Beginn des Jahres, ist den Daten zufolge die amtierende Partei wahrscheinlich der Wahlsieger.

Die Aktienperformance ist ein zentraler Punkt, der in der Analyse jeder Präsidentschaft angesprochen wird. Kann der S&P 500 jedoch angesichts der Auswirkungen von COVID-19 noch als zuverlässiger Indikator verwendet werden? Leben wir in einer noch nie dagewesenen Zeit, in der frühere Erfolgsindikatoren nicht mehr gelten oder hat die Pandemie Probleme die wir bereits in der Vergangenheit gesehen haben ans Tageslicht gebracht?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen Blick auf vergangene Präsidentschaftsrennen werfen und die Faktoren analysieren, die jeder Amtsinhaber geerbt hat, wie er damit umgegangen ist und welche Auswirkungen sie auf künftige Wahlen hatten. In den folgenden Abschnitten untersuchen wir die Bedingungen, unter denen jeder Präsident stand, wie er reagierte und was sich während seiner Amtszeit änderte. Diese Analyse kann zusammen mit den Fluktuationen im S&P 500 eine Grundlage für die Vorhersage der US-Wahlen im Jahr 2020 liefern.

Bushs Präsidentschaft von der Krise geprägt

D ie US- Bevölkerung fordert Veränderungen und wählt Obama

Trumps stürmischer Aufstieg zur Macht

Wie wollen Trump & Biden mit den aktuellen Krisen umgehen?

Bushs Präsidentschaft von der Krise geprägt

George W. Bush erbte eine Wirtschaft, die am Rande des Zusammenbruchs stand, als er 2001 US-Präsident wurde. Der Aktienmarkt taumelte von der Dotcom-Blase, und die Terroranschläge vom 11. September 2001 würden einen Krieg auslösen, der nicht nur die USA, sondern die ganze Welt verändern würde.

Zu korrigierende Richtlinien und aufgetretene Probleme: Steuersenkungen und Krieg

Als Reaktion auf den Zusammenbruch der Aktienmärkte Anfang der 2000er Jahre unternahm Präsident Bush zwei bedeutende finanzpolitische Schritte:

Der "Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001" (EGTRRA)

Das Gesetz zur Steuererleichterung für Beschäftigung und Wachstum von 2003 (JGTRRA)

Die beiden Richtlinien sorgten für Erleichterung auf breiter Front. Einige Analysten stellten jedoch fest, dass einkommensstarke Haushalte maßgeblich unterstützt wurden, wobei die obersten 1% eine effektive Steuersenkung von 5% pro Jahr erhielten.

Zur gleichen Zeit, als Bush die Steuern senkte, führte er auch Kriege in Afghanistan und im Irak. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 genehmigte er den Einmarsch in Afghanistan und zwei Jahre später einen zweiten militärischen Angriff auf den Irak. Dadurch verdoppelten sich die Militärausgaben zwischen 2001 und 2008 von 300 Milliarden Dollar auf 600 Milliarden Dollar. Dieser Anstieg wirkte sich zwar auf die US-Wirtschaft und damit auf den S&P 500 aus, aber nicht so stark, wie viele annehmen könnten.

Wie Leigh et al. vom National Bureau of Federal Research (NBER) anmerkte, können die US-Märkte "extrem empfindlich auf Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit eines Krieges reagieren". Nach den Terroranschlägen vom 11. September erlebte der S&P 500 einen Ein-Tages-Verlust von 4,9%. Leigh et al. weisen auch darauf hin, dass ein 10%iger Anstieg der Wahrscheinlichkeit, Saddam Hussein zu stürzen, den S&P 500 um 0,5% sinken ließ.

Daher kann man sagen, dass politische Veränderungen zu marginal und vorübergehend sein können, um sich langfristig auf den Index auszuwirken. Die Kriegsgefahr hat zwar einen gewissen Einfluss auf die Märkte, aber die oben genannten Beweise zeigen keinen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen Bushs militärischen Aktionen und dem sich verändernden Wert des S&P 500. Rein wirtschaftlich gesehen haben die Kriege also möglicherweise nicht zu einem Rückgang der öffentlichen Unterstützung für Bush beigetragen.

Die Bush-Regierung im Überblick: Was haben wir gelernt?

Obwohl Präsident Bush eine wirtschaftliche Expansion beaufsichtigte, führte er auch den Vorsitz bei zwei Rezessionen und sorgte dafür, dass die US-Verschuldung im Verhältnis zum BIP 68% erreichte. Für die Anleger war dies eine Verschiebung der spekulativen Vermögen. Als Bush aus dem Amt schied, war der Aktienmarkt in Schwierigkeiten. Diejenigen, die auf dem Kurs blieben, mussten mit ansehen, wie die Renditen des S&P 500 auf -40% fielen.

Im Rückblick auf die Faktoren, die dazu führten, dass Bush Präsident wurde, war die Wirtschaft der entscheidende Faktor. Unabhängig davon, wie erfolgreich seine Politik war, sahen die US-Wähler in ihr einen Ausweg aus den Schwierigkeiten zu einer Zeit, als eine wichtige Branche - das Internet - zusammenbrach. Seine Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 wurde zwar toleriert, war aber vielleicht weder wirtschaftlich noch sozial ideal. Insgesamt reichten aber wirtschaftliche Faktoren aus, um Bush für zwei Amtszeiten an der Macht zu halten. Als seine Amtszeit abgelaufen war, waren die Amerikaner jedoch bereit für Veränderungen.

Die US-Bevölkerung fordert Veränderung und wählt Obama

So wie Bush eine zerbrechliche Wirtschaft geerbt hat, geriet Präsident Barack Obama 2009 in eine Finanzkrise. Die Große Rezession hatte zwei Jahre lang gewütet, aber Obama ging mit einer einfachen Botschaft in den Wahlkampf: "Wandel, an den wir glauben können." Obama wurde nicht nur als Gegensatz zu Bush gesehen, sondern wetteiferte auch darum, der erste schwarze Präsident in der Geschichte der USA zu werden.

Zu korrigierende Richtlinien und aufgetretene Probleme: Eine Zeit für Veränderung

Der Weg bis zu Obamas Amtsantritt wird oft als eine Zeit des politischen und gesellschaftlichen Wandels gesehen. Obwohl seine Präsidentschaft die Kriege in Übersee nicht beenden würde, gab es Hoffnung, dass sie ein Ende finden würde. Die USA waren durch zwei Rezessionen und zwei Kriege unter Präsident Bush angespannt. Die Weichen für einen radikalen Wandel waren gestellt, und die Wähler glaubten, dass Obama ihn herbeiführen würde.

Im Gegensatz zu den Bush-Jahren, in denen die Wirtschaft die öffentliche Meinung beeinflusste, prägten gesellschaftliche Wünsche das Rennen Obama gegen McCain. Sowohl Obama als auch McCain wurden als zwei der beliebtesten Kandidaten der jüngeren Geschichte eingestuft. In einer Gallup-Umfrage vom Oktober 2008 erhielt Obama eine positive Bewertung von 61%, McCain lag mit 57% nur wenige Prozent dahinter. Dies könnte darauf hindeuten, dass die US-Wähler verzweifelt nach einem Präsidenten suchten, der eine neue Richtung einschlagen könnte. Dem können wir eine Zustimmungsrate von 45,5% für Donald Trump auf dem Weg zur Wahl 2016 gegenüberstellen.

Auf der Grundlage dieser Daten können wir die Auffassung vertreten, dass die Wirtschaft und die US-Wirtschaft während der Bush-Kampagne entscheidende Faktoren waren. Doch als Obama sich erholte, hatte sich die öffentliche Stimmung in Richtung einer Stabilisierung des Schiffes verschoben. Dann, als Trump gewählt wurde, konzentrierten sich die US-Wähler wieder auf die Wirtschaft.

Verbrauchervertrauen, Arbeitsplätze und Obama-Aktienmarktwachstum

Obwohl Obamas Ruf und sein Politikstil wichtig waren, durfte die Wirtschaft nicht ignoriert werden. Nach Angaben des US Bureau of Labor Statistics sank die Zahl der Arbeitslosen von unter 5% im Dezember 2007 auf 7,2% ein Jahr später. In der Anfangsphase von Obamas Präsidentschaft stieg die Arbeitslosenquote an.

Bis im Oktober 2012, nur wenige Wochen bevor die US-Wähler an die Urnen gingen, die Arbeitslosigkeit jedoch um 8% gesunken war. Damit wurde der Kreislauf der Gewinne durchbrochen, und als die Wähler von NBC News befragt wurden, werteten sie dies als Zeichen dafür, dass Obamas Wirtschaft eine Wende vollzieht. Dies führte zu einem Anstieg der Unterstützung um 15 Punkte, wobei 42% der Befragten glaubten, dass sich die Wirtschaft unter dem Amtsinhaber und nicht unter dem Herausforderer Mitt Romney verbessern würde.

Die Obama-Regierung im Überblick: Was haben wir gelernt?

Etwas, was wir von Obamas beiden Begriffen lernen können, ist das Zusammenspiel von Wirtschaft und gesellschaftlichen Faktoren. Als er seine erste Amtszeit gewann, war Obama das Gesicht des Wandels: eine Figur, die einen Wandel in der öffentlichen Meinung repräsentierte, und jemand, der seine Politik nicht allein auf harte Ökonomie stützen würde. Als er für eine zweite Amtszeit kämpfte, wurde die Wirtschaft zu einem größeren Thema. Die Menschen brauchten Arbeitsplätze, und sie sahen in Obama den Mann, der diese Arbeitsplätze schaffen konnte.

Dies stellt eine interessante Parallele zur heutigen Welt dar. Gesellschaftliche Faktoren könnten Donald Trump seiner zweiten Amtszeit möglicherweise im Weg stehen. Jedoch nicht die Frage der Arbeitsplätze. Seine "America First"-Strategie sorgte für Wirtschaftswachstum, bis die COVID-19-Pandemie im 1. Quartal 2020 ausbrach. Jetzt, da die Arbeitslosenzahlen in den USA Rekordhöhen erreichen (über 830.000 pro Woche im September 2020), könnten sich die Wähler auf die Seite des Kandidaten stellen, der die Beschäftigungskrise bewältigen kann, ähnlich wie sie es 2009 mit Obama getan haben.

Trumps stürmischer Aufstieg zur Macht

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat Trump keine Rezession geerbt. Er ging jedoch in eine Wirtschaft, die seiner Meinung nach von China bedroht war. Frühere Handelsabkommen und der Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation (WTO) unter Bush bedeuteten, dass die USA nicht mehr die einzige Supermacht waren.

Unabhängig davon, ob der Konflikt fabriziert oder unvermeidlich war, basierte Trump seine Kampagne darauf, die US-Dominanz wieder zu behaupten, indem er Unternehmen wieder nach Hause brachte. Make America Great Again war sein Mantra. Obwohl die Wirtschaft stark war, waren viele Amerikaner unglücklich darüber, dass ausländische Investoren, namentlich China, einen erheblichen Einfluss auf die Importe, Exporte und Staatsschulden der USA hatten.

Im Jahr 2011 hielt China 1,3 Billionen Dollar an US-Schulden. China kontrollierte auch 15% der weltweiten Exporte. Trump machte dies zu einem der wichtigsten Schlachtfelder. Er sah Chinas Dominanz als ein Problem für die Wirtschaft, ein Problem, das Hilary Clinton nicht lösen konnte, aber das er lösen könnte. Dies war in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Faktor, der die Wahl beeinflusste.

Die Trump-Administration im Überblick: Was haben wir gelernt?

Trump wurde ins Amt gewählt und setzte sich zum Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln und den Einfluss Chinas einzudämmen. Im Inland setzte er Steuersenkungen durch, insbesondere für Unternehmen. Im Jahr 2017 schlug Präsident Trump eine Senkung des Körperschaftssteuersatzes von 35% auf 20% und die Abschaffung der Erbschaftssteuer vor. Er reduzierte auch die Anzahl der föderalen Steuerstufen für Einzelpersonen von sieben auf drei: 12%, 25% und 35%. Schließlich wurde das Unternehmenseinkommen, das auf einer persönlichen Steuererklärung ausgewiesen wurde, mit 25% besteuert.

Zu der Zeit, als er sich auf US-Unternehmen konzentrierte, begann Trump auch seinen Angriff auf China. Der Handelskrieg wurde durch den Wunsch ausgelöst, "Amerika an die erste Stelle" zu setzen. Die Rückgewinnung von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe, die an andere Länder, einschließlich China, verloren gingen, war für Trump eine Priorität. Der Abbau des Handelsdefizits und die Wiederherstellung der USA als Supermacht standen immer im Widerspruch zum Wachstum der chinesischen Wirtschaft.

Trumps Politik funktionierte. Die Arbeitslosigkeit lag zu Beginn des Jahres 2020 unter 4%, und das Wirtschaftswachstum entsprach in etwa dem Niveau während der Amtszeit Obamas. Auch der S&P 500 erzielte in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 Renditen von mehr als 50%. Als COVID-19 im März 2020 zuschlug, kam es jedoch zu einem Einbruch.

Wie wollen Trump & Biden mit den aktuellen Krisen umgehen?

Die Präsidentschaftskandidaten des Jahres 2020 werden sich mit einer globalen Pandemie auseinandersetzen müssen. Vor dem Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 hatte Präsident Trump einen positiven Einfluss auf die US-Wirtschaft und den S&P 500. Bis Februar 2020 lagen die Renditen des S&P 500 unter Trump bei 48%. Obwohl sie seitdem auf 43% gesunken sind, war seine Amtszeit für Investoren weniger positiv als die von Obama, aber positiver als die von Bush.

Mit dem Great Shutdown des Jahres 2020 sind jedoch drei Jahre wirtschaftlichen Wachstums zu Ende gegangen. COVID-19 hat dazu geführt, dass in den gesamten USA Quarantänemaßnahmen ergriffen wurden, Unternehmen Konkurs anmelden mussten und Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Dies könnte künftigen Börsendebatten Trump vs. Obama schaden. Noch bedeutender ist jedoch, dass der Gewinner der nächsten Wahl nicht nur die S&P-500-Charts, sondern auch soziale und wirtschaftliche Fragen zu befürchten haben wird.

COVID trifft alle Lebensbereiche

Zwischen dem 21. März und dem 28. Mai beantragten 40 Millionen US-Bürger eine Arbeitslosenversicherung. Trump reagierte darauf mit der Unterzeichnung eines Konjunkturpakets in Höhe von 2 Billionen US-Dollar, das als Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES) bezeichnet wird. Im August 2020 war das reale BIP um 4% niedriger als zu Trumps Amtsantritt. Der Trump-Börsenumschwung kam jedoch voll zum Tragen, da die Indizes um 54% höher waren. Obwohl der S&P 500 zum Zeitpunkt des COVID-19 um 34% fielen, hat er sich seitdem erholt und Rekordhochs erreicht.

Die Erholung ist zum großen Teil auf den Technologiesektor zurückzuführen. Die Energie- und Finanzwerte sind im Jahr 2020 um 37% bzw. 20% gefallen. Im Gegensatz dazu ist der Technologiesektor von S&P um 25% gewachsen. Dieser Anstieg wurde durch die Performance von Amazon und Apple während des Lockdown begünstigt. Der Aufschwung im Technologiesektor in Verbindung mit den von Präsident Trump überwachten Konjunkturmaßnahmen hat es der US-Wirtschaft ermöglicht, sich wieder zu erholen. Obwohl die Krise noch lange nicht überwunden ist, kamen im August 2020 1,37 Millionen Arbeitsplätze hinzu, wodurch die Arbeitslosenquote von 10,2% im Juli auf 8,4% stieg.

Wird der TrumpAktienmarkt-Effekt einen Unterschied machen?

Kann Trumps bisherige Erfolgsbilanz, sein "America First"-Ethos und sein Umgang mit dem COVID-19 ihm bei den bevorstehenden US-Wahlen eine weitere Amtszeit bescheren? Oder werden sich die US-Wähler für Joe Biden entscheiden? Es gibt viele Parallelen zur Bush/Obama-Umstellung.

Bushs Amtszeit war von Wirtschaftsfragen und Kriegen geprägt. Obama wurde als eine vergleichsweise friedliche Alternative gesehen. Die Amtszeit von Trump war ähnlich wie die von Bush. Seine Haltung hat zu Meinungsverschiedenheiten geführt, und er ist keiner, der vor Kontroversen zurückschreckt. Seine Politik war jedoch im Großen und Ganzen erfolgreich. Wäre da nicht COVID-19 gewesen, wäre die Wirtschaft in einer starken Position.

Aber in einer Zeit, in der die USA und der Rest der Welt nach einer Art Stabilität und Ruhe streben, kann Biden im gleichen Licht gesehen werden wie Obama. Bestimmte Umfragen lassen Biden im Oktober vorrücken. Das könnte sich jedoch ändern. Einige der wichtigsten politischen Maßnahmen, die den Ausgang der US-Wahlen 2020 bestimmen könnten, sind:

Trump Biden Trotz COVID-19 drängen wir darauf, wieder ins Geschäft zu kommen. Ein vorsichtiger Ansatz, der auf mehr Tests und obligatorische Gesichtsmasken für alle drängt. Konzentration auf ein Konjunkturpaket, aber Unterstützung für Lohnsteuersenkungen und andere Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft. Spritzen Sie mehr Geld in die Wirtschaft, geben Sie den Staaten mehr finanzielle Unterstützung und schaffen Sie neue Arbeitsplätze durch Initiativen für saubere Energie. Wird die Steuern nicht erhöhen und kann die Wirtschaft durch Kürzungen ankurbeln. Will den nationalen Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde erhöhen und den Grenzsteuersatz für die Spitzenverdiener auf 39,6% anheben.

Ausgehend von der oben erwähnten Theorie der Aktien als Prädiktor könnte Trump auf einen Sieg zusteuern. Allerdings haben sich die Anstiege des S&P 500 im September verlangsamt, was ein Zeichen für eine Trendwende sein könnte.

Das Rennen um den US-Präsidenten ist eine komplexe Gleichung

Gesellschaft und Wirtschaft haben eine Geschichte von schwankenden US-Wahlen. Die Bush-Jahre waren vor allem von wirtschaftlichen Fragen geprägt. Obwohl seine Zustimmungsrate niedriger war als die anderer Präsidenten, hatte seine Politik etwas, das die Wähler zurückbrachte. Bush hat die Finanzprobleme vielleicht nicht gelöst, aber es gab das Gefühl, dass das Land aus ihnen herauskommt. Dies veranlasste die Wähler, sich mehr auf gesellschaftliche Fragen zu konzentrieren. In diesem Klima verkörperte Obama die Idee des Wandels.

Als seine Zeit vorbei war, wurde die Wirtschaft wieder zu einem Thema. Trump hat daraus Kapital geschlagen. Wie Obama war er ein Präsident des Wandels. Sein Wandel beinhaltete jedoch eine aggressive Politik, um die Wirtschaft zu stärken. Das traf bei den Wählern den Nerv der Zeit. Ist es Zeit für einen weiteren Wandel? Neigen die Wähler eher zu wirtschaftlicher Stabilität oder zu gesellschaftlicher Stabilität? In einer Zeit der großen Fragen ist dies die Schlüsselfrage. Es scheint, dass die Fragen, auf die sich die Wähler mehr beziehen, darüber entscheiden könnten, wer der nächste US-Präsident wird.

Geschrieben vom DailyFX Research Team

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Dow Jones in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikatemit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 29.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 26.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem kostenfreien IG Trading-Newsletter können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: