Brent, WTI: Ölpreis stabil mit fallendem US Dollar, EIA im Fokus

ROHÖL-AUSBLICK:

WTI -Rohöl versucht, eine Schlüsselwiderstandsmarke von 41,50 US-Dollar in Frage zu stellen

Der US-Dollar-Index fiel einen zweiten Tag lang aufgrund von Hoffnungen auf Konjunkturimpulse und verbesserte die Stimmung

Ölhändler betrachten wichtige UVP-Daten und erwarten einen weiteren Rückgang der Lagerbestände inmitten sich abschwächender Nachfrageaussichten

Die WTI-Rohölpreise stiegen am Mittwoch leicht an und stellten eine wichtige Widerstandsmarke bei 41,50 US-Dollar in Frage. Die Ölpreise wurden durch die Hoffnung auf Konjunkturimpulse und einen fallenden US-Dollar in die Höhe getrieben, nachdem die Sprecherin der US-Repräsentanten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, dem Weißen Haus selbst eine Frist für die Genehmigung des Hilfspakets gesetzt hatte. Der DXY-US-Dollar-Index fiel einen zweiten Tag lang auf 92,92 - der niedrigste Stand seit einem Monat.

Ölhändler haben auch die EIA-Bestandsberichte vom Mittwoch im Auge und erwarten einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 1,02 Millionen Barrel. Die Ölpreise haben in der Vergangenheit eine negative Korrelation mit den Lagerbestandsveränderungen gezeigt, und die Daten der letzten 12 Monate können auf der untenstehenden Grafik eingesehen werden.

WTI Rohölpreis vs. DOE Gesamtveränderung des Rohölbestandes (wöchentlich)

Quelle: DailyFX

Mittelfristig würden die fallenden Rohöllagerbestände wahrscheinlich die WTI-Preise stützen. Die gesamten US-Vorräte (ohne strategische Erdölreserven) sind von 536,7 Millionen Barrel Mitte Juli auf 489,1 Millionen Barrel in jüngster Zeit zurückgegangen. Dennoch liegt der aktuelle Stand der US-Rohöllagerbestände etwa 11% über dem 5-Jahres-Durchschnitt für diese Jahreszeit.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die sinkenden Rohöllagerbestände nicht über die sich abschwächenden Nachfrageaussichten hinwegtäuschen sollten, die nach wie vor eine wesentliche Belastung für die Ölpreise darstellen. Jüngste UVP-Berichte haben auf einen Rückgang der Raffinerie-Inputs, der Benzinproduktion und der Produktion von Destillatkraftstoff hingewiesen, da sich die nachgelagerte Nachfrage abschwächte. Die Raffinerien arbeiteten in der Woche bis zum 9. Oktober mit 75% ihrer betriebsfähigen Kapazität. Die US-Rohölimporte sind gegenüber der Vorwoche ebenfalls um fast eine halbe Million Barrel pro Tag zurückgegangen.

Die von flightradar24 zusammengestellten Flugdaten zeigen auch eine langsamere Erholung der weltweiten Flugzahlen, was als guter Näherungswert für die Nachfrage nach Treibstoff dienen kann (Grafik unten). Der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der von der Website erfassten Gesamtflüge lag am 20. Oktober bei 143.572, was einem Rückgang um 26% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der täglichen Flüge schien ihren jüngsten Höchststand von Ende September hinter sich gelassen zu haben, da die Auswirkungen der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie möglicherweise zu weniger Reisen geführt haben.

Die Gesamtzahl der von Flightradar24, erfassten Flüge pro Tag (UTC-Zeit), 2019 vs.2020

Quelle: Flightradar24

Technisch gesehen dürften die WTI-Rohölpreise einen Hauptwiderstand im Bereich von 41,00-41,50 USD erneut testen (in der nachstehenden Grafik hervorgehoben). Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte Raum für weiteres Aufwärtspotential in Richtung 43,8 USD - dem bisherigen Hoch - bieten. Ein Rückzug vom derzeitigen Niveau könnte zu einer weiteren Konsolidierung bei etwa 40,00 USD führen (20-Tage-SMA).

WTI Rohölpreis - Tages-Chart

Der IG Client Sentiment zeigt, dass 48,82% der Einzelhändler Netto-Long Oil sind, wobei das Verhältnis von Short- zu Long-Händlern bei 1,05 zu 1 liegt (Grafik unten). Im Vergleich zu vor einem Tag haben die Einzelhändler ihre Short-Positionen deutlich erhöht (+27,5%) und gleichzeitig ihre Long-Positionen reduziert (-16,8%). Im Vergleich zu vor einer Woche ist die Zahl der Händler netto-short- um 45% gestiegen, während die Netto-Long-Seite um 19% zurückgegangen ist. Aus konträrer Sicht könnte ein drastischer Stimmungsumschwung bei den Einzelhändlern hin zu einer hemdsärmeligen Verzerrung eine weitere Stärkung der Rohölpreise nach sich ziehen..

--- Geschrieben von Margaret Yang, Strategin für DailyFX.com

Um Margaret zu kontaktieren, verwenden Sie den Abschnitt Kommentare unten oder @margaretyjy auf Twitter

