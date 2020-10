Gold: US Dollar und mögliches Risk-Off stützen Goldpreis

Edelmetalle (Goldpreis): Der Goldpreis startet eventuell seinen Ausbruchsversuch.

US Dollar gibt in Erwartungen eines „Blue Sweeps“ nach Erneuter Test des Kreuzwiderstandes könnte den Ausbruch bringen

Gold BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -9% 12% -5% Wöchentlich -8% 14% -3%

US Dollar fällt weiter

Der US Dollar gibt am Freitag nach. Der US Dollar Index ist aktuell abhängig von der Wahlkampagne und einige Analysten gehen davon aus (EUR/USD schwächer nach EZB Protokoll), dass der aktuelle Vorsprung Bidens gegenüber Trump, in den Umfragen, positiv vom Markt aufgenommen wird.

Das ist ungewöhnlich, sofern man die langfristigen Pläne der Demokraten in Betracht zieht. Doch Marktteilnehmer scheinen den möglichen, sogenannten „Blue Sweep“ zu honorieren. Durch einen positiven Ausgang der Wahlen für die Demokraten, würden diese die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus erlangen können. Dies impliziert wiederum schneller durchgesetzte Entscheidungen hinsichtlich möglicher Fiskal-Maßnahmen.

Erneuter Test des Kreuzwiderstandes

Auch der US Dollar dürfte tendenziell mit Schwäche auf diese Erwartung reagieren. Ob es am Ende so kommt, ist eine andere Frage und steht noch in den Sternen, doch auch ein leicht schwächerer US Dollar ist erst einmal positiv für den Goldpreis. Und ohnehin, wie wir bereits in der letzten Analyse angedeutet haben, die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Goldpreis sich im Vorhinein der Wahlen erholt (Goldpreis Ausbruch vor den Risk-Off Events?).

Dies tat er auch letztes Mal im Vorhinein der Wahlen, unabhängig vom damals ebenso gestiegenen US Dollar. Der Goldpreis startet daher aktuell erneut einen Angriff auf den Kreuzwiderstand. Ein Ausbruch über die Kurszone bei 1.930 USD je Feinunze könnte weitere Aufwärtsdynamik freisetzen. Je nachdem wir dynamisch der Ausbruch erfolgt, wäre das nächste Ziel zunächst die runde Marke bei 2.000 und danach das Allzeithoch.

Goldpreis Chart auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

