Goldpreis schielt mit schwachem US Dollar in Richtung 1.910$

AUSBLICK AUF DEN GOLDPREIS:

Der Goldpreis steigt parallel zum nachgebenden US-Dollar und stößt mit 1.910 US-Dollar auf den größten Widerstand

Ein Ausbruch über 1.910 US-Dollar könnte Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen in Richtung 1.942 US-Dollar eröffnen

Ein Rückzug von hier könnte zu einer weiteren harmonischen Bewegung zurück auf 1.872 US-Dollar führen.

Der Goldpreis schwankte auf einem wichtigen Widerstandsniveau bei 1.910 US-Dollar, nachdem er am Montag einen anständigen Kursgewinn verzeichnet hatte. Der US-Dollar-Index fiel auf ein Zwei-Wochen-Tief von 93,44 und untermauerte damit die Edelmetallpreise. Es wurde berichtet, dass Präsident Trump aus dem Krankenhaus entlassen wurde, obwohl sein Gesundheitszustand von den Marktteilnehmern genauestens unter die Lupe genommen wurde.

Ein fallender US-Dollar sowie die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen könnten in naher Zukunft weiterhin als positive Katalysatoren wirken. Der mittlere Trend des Goldpreises ist jedoch nach wie vor nach unten geneigt, da die Preise seit Anfang August nacheinander "niedrigere Höchststände" und "niedrigere Tiefststände" gebildet haben (Grafik unten).

Technisch gesehen hat sich der Goldpreis von seinem 100-tägigen SMA (1.884) erholt und ist auf den wichtigsten Widerstand bei US$ 1.910 - das 61,8%ige Fibonacci-Retracement - gestoßen. Ein fester Durchbruch über U$ 1.910 könnte Raum für weitere Aufwärtsbewegungen in Richtung der nächsten Widerstandsmarke bei US$ 1.942 (50% Fibonacci-Retracement) eröffnen.

Es wurden einige harmonische Ausschläge beobachtet (Grafik unten), die einen klaren Abwärtstrend in den vergangenen zwei Monaten zeigen. Ein Scheitern des Ausbruchs über 1.910 USD könnte zu einem weiteren harmonischen Rückzug in Richtung der unmittelbaren Unterstützungsebenen bei 1.872 USD und dann bei 1.810 USD führen.

Goldpreis - Tages-Chart

Auf kurze Sicht hängen die Aussichten für Gold aufgrund ihrer negativen Korrelation in den letzten 12 Monaten weitgehend von der Entwicklung des US-Dollar ab (Grafik unten). In ähnlicher Weise hinkt auch der Silberpreis hinter dem Goldpreis hinterher und fordert ein Widerstandsniveau von 24,50 US-Dollar heraus.

Aus langfristiger Sicht schien der Goldpreis jedoch innerhalb eines Mega-Bull-Trends in eine Konsolidierungsphase eingetreten zu sein, mit einem wichtigen Unterstützungsniveau bei etwa 1.800 US-Dollar. Das makroökonomische Umfeld (ultraniedrige Zinssätze, QE und fiskalische Anreize) bleibt für den Goldpreis akkommodierend, auch wenn ein kurzfristiger Rückzug im Gange ist.

Goldpreis vs. US-Dollar-Index - Vergangene 12 Monate

Die Kundenstimmung der IG deutet darauf hin, dass Goldhändler stark zur Long-Seite tendieren, wobei 74% der Positionen Netto-Long-Positionen und 26% Netto-Short-Positionen sind. Als die Goldpreise stiegen, erhöhten die Einzelhändler über Nacht ihre Shortpositionen erheblich (+35%) und reduzierten ihre Longpositionen (-7%). Im Vergleich zu vor einer Woche haben die Händler ihre Shortpositionen (+39%) erhöht und gleichzeitig ihre Longpositionen (-13%) reduziert.

--- Geschrieben von Margaret Yang, Strategin für DailyFX.com, @margaretyjy auf Twitter

