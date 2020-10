AUD/USD, ASX200: RBA Zinsen und Haushalt im Fokus

ASX 200 Index, RBA-Zinssatzentscheidung, Australischer Bundeshaushalt - Diskussionspunkte:

Die abwartende Haltung der RBA in der Geldpolitik könnte die regionalen Vermögenspreise belasten.

Die bevorstehende Haushaltsankündigung der Bundesregierung könnte jedoch die Marktstimmung festigen.

Die Erholung des ASX 200 -Index könnte sich als eine bloße kurzfristige Erholung erweisen. Stehen weitere Verluste bevor?

Gesponsert von IG – Eigentümer von DailyFX

Abwartende RBA-Begrenzung ASX 200 nach oben

Die Erholung des ASX 200-Index von der psychologischen Unterstützung auf dem Niveau von 5700 könnte sich als eine rein kurzfristige Korrektur erweisen, da die Reserve Bank of Australia bei ihrem bevorstehenden Treffen am 6. Oktober voraussichtlich ihre geldpolitischen Einstellungen unverändert lassen wird.

Obwohl der stellvertretende Gouverneur der RBA, Guy Debelle, darauf hinzuweisen schien, dass die Zentralbank ihre geldpolitischen Hebel in den kommenden Monaten anpassen könnte, "da die Aussichten für Inflation und Beschäftigung nicht mit den Zielen der Bank für den kommenden Zeitraum übereinstimmen", scheint es relativ unwahrscheinlich, dass dies vor der Aktualisierung des Bundeshaushalts durch die australische Regierung geschieht.

Mit der Ankündigung von Schatzmeister Josh Frydenberg, die Gesetze zur verantwortungsvollen Kreditvergabe zu vereinfachen, die im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2008 erlassen wurden, um sicherzustellen, dass "es keine unnötigen Hindernisse für den Kreditfluss an Haushalte und kleine Unternehmen gibt", könnte der Bedarf an zusätzlichen geldpolitischen Stimuli nicht so groß sein, wie bisher angenommen.

Nichtsdestotrotz scheinen sich die Marktteilnehmer für eine Senkung des offiziellen Kassakurses (OCR) zu positionieren, wobei Interbanken-Geldmarkt-Futures eine 67%ige Chance aufweisen, dass die Zentralbank den OCR auf dem bevorstehenden Treffen auf 0% senken wird.

Daher könnte das Fehlen einer grundlegenden Änderung der Haltung der RBA zu einer deutlichen Diskontierung des ASX 200-Index führen.

Quelle – ASX Rate Tracker

Empfohlen von Daniel Moss Lernen Sie Trading auf Basis von Nachrichten und der Fundamentalanalyse. Leitfaden anfordern

Stimulierendes Budget könnte Vermögenspreise untermauern

Josh Frydenbergs Vorschlag, dass "in diesem Haushalt mehr wirtschaftliche Aktivität als Ergebnis unserer Initiativen zu sehen sein wird", könnte jedoch die regionalen Vermögenspreise untermauern, da sich der Schatzmeister darauf vorbereitet, wenige Stunden nach der RBA-Satzentscheidung am 6. Oktober Aktualisierungen des Bundeshaushalts bekannt zu geben.

Es wird erwartet, dass die Regierung von Premierminister Scott Morrison die für 2022 geplanten Steuersenkungen vorziehen wird und hat bereits 7,5 Milliarden Dollar an Ausgaben für die Verkehrsinfrastruktur angekündigt.

Morrison erklärte, dass "wir eng mit den Regierungen der Bundesstaaten und Territorien zusammengearbeitet haben, um in die Infrastruktur zu investieren, die einsatzbereit ist und dazu beitragen kann, unsere Wirtschaft wieder aufzubauen und mehr Arbeitsplätze zu schaffen".

Darüber hinaus verpflichtete sich Frydenberg zu substanzieller staatlicher Unterstützung, bis die Arbeitslosenquote "bequem unter 6%" liegt, und fügte hinzu, dass "das Defizit natürlich ziemlich groß sein wird und die Schuldenlast steigen wird, aber das ist der Preis für den Schutz von Leben und Existenzgrundlagen".

Davon abgesehen bleibt abzuwarten, ob ein stimulierender Haushalt den Mangel an zusätzlicher finanzieller Unterstützung kurzfristig ausgleichen kann.

Nichtsdestotrotz könnte eine substantielle fiskalische Unterstützung in der Zwischenzeit die regionale Risikostimmung stützen und dem ASX 200-Index potenziell Auftrieb verleihen.

ASX 200 (XJO) Index-Monatschart - Wiederholung von 2009?

ASX 200 (XJO) Index-Monatschart, erstellt mit TradingView

Die langfristige Analyse des australischen Benchmark-Index ASX 200 deutet darauf hin, dass der Preis wieder in Richtung einer konvergierenden Unterstützung beim 50% Fibonacci (5048,2) und eines Aufwärtstrends, der sich vom 1986er Tief (974,8) ausdehnt, zurückfallen könnte, wenn die Käufer weiterhin nicht in der Lage sind, den Hauptwiderstand beim 61,8% Fibonacci (6129,6) zu überwinden.

Die jüngste Erholung des Index vom März-Tief (4402,5) sieht auffallend ähnlich aus wie die im vierten Quartal 1987 und 2009, in denen der ASX 200 55,2% bzw. 61% zulegte, bevor er schließlich über 25% abrutschte und am Ende 48,1% bzw. 45% unter seinem damaligen Rekordhoch lag.

Darüber hinaus deutet das Bemühen des RSI, wieder über seinen neutralen Mittelwert zu gelangen, auf ein nachlassendes zinsbullisches Momentum hin und sieht den Entwicklungen des Indikators im Laufe des Jahres 2010 etwas ähnlich, da der Kurs vom Hoch im April 2010 (5025,1) nach unten driftete und schließlich im August 2011 seinen Tiefststand (3765,9) erreichte.

Daher könnten weitere Rückgänge bevorstehen, wenn der psychologische Widerstand auf dem 6200er-Niveau das Aufwärtsmomentum weiterhin unterdrückt, mit einer Umkehr zurück zur Unterstützung bei 38,2% (5470,1) oder sogar so tief wie der 50%ige Fibonacci (5048,2), was sicherlich nicht ausgeschlossen ist.

Umgekehrt könnte ein Durchbruch über die 6200er-Marke das Abwärtspotential außer Kraft setzen und einen erneuten Test des Rekordhochs vom Februar (7197,2) erleichtern.

ASX 200 Index-Tages-Chart - 100-DMA-Kappung nach oben

ASX 200 (XJO) Index-Tages-Chart, erstellt mit TradingView

Das Heranzoomen in ein Tages-Chart verstärkt den rückläufigen Ausblick, der in den höheren Zeitrahmen dargestellt wird, da der ASX 200 weiterhin unter dem sentimentdefinierenden 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt (6032,29) verläuft und es nicht schafft, überzeugend über den psychologischen Widerstand bei der 6000er Marke zu brechen.

Da der RSI durch den Abwärtstrend, der sich von den Höchstständen im Juni ausdehnt, eingeengt wird und der MACD-Indikator weiterhin fest unterhalb seines neutralen Mittelpunkts verläuft, scheint der Weg des geringsten Widerstands niedriger zu sein.

Ein Tagesschluss unterhalb des 50%-Fibonacci-Wertes (5792,39) würde wahrscheinlich die Wiederaufnahme des primären Abwärtstrends signalisieren und könnte den Preis in Richtung des April-Hochs (5589,64) zurückdrängen, wobei ein Durchbruch unterhalb des 50%-Fibonacci-Wertes den Weg zur Prüfung der 5000-Marke ebnen würde.

Andererseits könnte ein Rückschlag über den trendbestimmenden 50-DMA (5994,70) den Kaufdruck verstärken und die 23,6% Fibonacci (6235,63) in den Fokus rücken.

-- Geschrieben von Daniel Moss, Analyst für DailyFX

Folgen Sie mir auf Twitter @DanielGMoss

Empfohlen von Daniel Moss Verbessern Sie ihr Trading mit unserem IG Kundensentiment Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite, könnten Put Turbozertifikate von IG mit Knock-Out-Schwellen interessant werden. Auf der Käuferseite sind Calls zu wählen.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem kostenfreien IG Trading-Newsletter können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.