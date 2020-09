Dow Jones, S&P 500: So performen Aktien nach dem TV-Duell

Dow Jones, S&P 500: Alles schaut gebannt in die USA, wo heute Abend (EU: Mittwoch, 3 Uhr MEZ) das erste TV-Duell im Rahmen der Präsidentschaftswahlen zwischen Trump und Biden abgehalten wird.

Ist d as erste TV-Duell ein Market Mover? Reaktion der Börse auf die erste Präsidentschaftsdebatte Wie reagierten die Märkte auf die Präsidentschaftsdebatten 2016

IST DAS ERSTE TV-DUELL EIN MARKET MOVER?

In den frühen Morgenstunden (um 0300MEZ) steht die erste Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden im Mittelpunkt des Marktgeschehens. So wie es aussieht, deutet der nationale Umfrage-Durchschnitt auf einen recht komfortablen Vorsprung von 6,4 Punkten für Joe Biden hin. Diejenigen, die kein kurzes Gedächtnis haben, werden sich jedoch recht deutlich daran erinnern, wie weit die Umfragen 2016 zugunsten von Hilary Clinton vor Donald Trump ausfielen.

Die Hauptfrage auf kurze Sicht wird jedoch sein, ob das TV-Duell ein Markttreiber sein wird. Dankenswerterweise zeigt LPL-Research deutlich, wie sich die Präsidentschaftsdebatten auf den Aktienmarkt ausgewirkt haben, und der Geschichte nach zu urteilen deutet sie darauf hin, dass das erste TV-Duell einen eher minimalen Einfluss hatte. Allerdings ist ein Vorbehalt hinzuzufügen, dass dies auch davon abhängen kann, ob ein offensichtlicher politischer Fauxpas bei einem der beiden Kandidaten vorliegt.

So hat der S&P 500 Index nach dem ersten TV-Duell reagiert

Quelle: LPL Research

WIE HABEN DIE MÄRKTE AUF DIE PRÄSIDENTSCHAFTSDEBATTEN 2016 REAGIERT?

Bei einem genaueren Blick auf die Präsidentschaftsdebatten 2016 war festgestellt worden, dass Hilary Clinton alle drei Debatten gegen Trump gewonnen hatte. Angesichts des Wahlergebnisses zeigt sich jedoch, dass die Debatten nicht das A und O sind. Daneben hat die Reaktion der Risikobereitschaft auf die Debatten im Jahr 2016 kaum nennenswerte Bewegungen in der Risikobereitschaft erkennen lassen. Allerdings ist zu beachten, dass dieses TV-Duell vor der Neugewichtung am Monatsende stattfinden wird, die angesichts der unterdurchschnittlichen Aktienperformance in diesem Monat nach verschiedenen Investmentbank-Modellen als aktienpositiv angepriesen wurde.

Quelle: Refinitiv

FORMAT DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFTSDEBATTE

Die Präsidentschaftsdebatte wird in Form von sechs Fragen in sechs Abschnitten geführt. Diese Bereiche werden einbezogen:

Die Bilanz von Biden und Trump Der Oberste Gerichtshof Coronavirus-Pandemie Die Wirtschaft Rassische Proteste und Gewalt Integrität der Wahl

Marktausblick im Vorfeld der ersten Biden-Trump-Präsidentschaftsdebatte

Geschrieben von Justin McQueen-Analyst für DailyFX UK

