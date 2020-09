Bitcoin, Ether, Ripple: Bitcoin-Kurs (BTC/USD) in Richtung 10.000

Der Bitcoin-Kurs könnte in den nächsten Tagen die 10.000USD Marke noch mal testen, sofern die allgemeine Marktentwicklung bestehen bleibt. Also die Risikoaversion steigt sowie der US Dollar sich weiter erholt.

Bitcoin-Kurs Pullback am Widerstand wie erwartet abgewiesen Handelsvolumen steigt an Bitcoin- und Futuresbörse

Pullback abgewiesen

In der letzten Bitcoin-Kurs Analyse haben wir darauf hingewiesen, welche Gründe für einen wieder fallenden Kurs sprechen. Dazu gehörten zum einen eine positive Korrelation zu den Aktienmärkten sowie eine negative zum US Dollar. Beide entwickelten sich in dieser Woche nicht gerade zu Gunsten des Bitcoin-Preises:

S&P 500: Noch mehr Korrekturpotential?

EUR/USD Korrektur hat sich in Gang gesetzt.

Der Bitcoin-Kurs hat demzufolge erwartungsgemäß an dem wichtigen Widerstand bei 11.100 USD (CME Future) nach unten gedreht und unterschritt zudem bereits den kurzfristigen Unterstützungsbereich bei 10.600 USD. Dies tat er gleichzeitig unter einem erhöhten Volumen an den wichtigsten Bitcoin-Börsen (obere Histogramm) sowie an der CME-Futures-Börse (unteres Histogramm), siehe Bitcoin-Chart auf Vierstundebasis unten. Die Wahrscheinlichkeit ist derzeit erhöht, dass wir den erneuten Test der runden 10.000 USD Marke in Kürze sehen werden.

