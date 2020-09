BTC/USD: Bitcoin Kurs fällt unter erhöhtem Volumen

Der Bitcoin-Kurs gibt deutlich nach am Donnerstag. Der feste US Dollar lässt den digitalen Rohstoff einbrechen. Auch das Handelsvolumen an den größten Bitcoin-Börsen ist gestiegen und bestätigt die Schwäche.

Bitcoin BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -15% 6% -13% Wöchentlich -10% -6% -10%

US Dollar erholt sich weiter

Der US Dollar erholt sich weiter, wenn auch nicht unbedingt dynamisch. Die bisher gehaltenen Reden von FED Mitgliedern haben hinsichtlich der Forward Guidance sowie neuen Maßnahmen im kommenden Meeting, am 16 September, wenig Hinweise gegeben. Demzufolge richtet sich der Fokus derzeit auf die besser ausfallenden Konjunkturdaten sowie das EZB Meeting in der kommenden Woche. EZB Chef Ökonom, Lane, hat die Euro-Stabilität mit seinen Aussagen vorerst ausgebremst. Er machte deutlich, dass der Stand des Euro für die Zentralbank relevant ist. Im US Dollar Index, als Richtwert für den US Dollar Stand, nimmt der Euro den größten Anteil im Währungskorb ein (Erholung im US Dollar nur kurzfristig?).

Verkaufsdruck steigt

Der Bitcoin kommt somit heute bereits den zweiten Tag in Folge unter Verkaufsdruck. Was ebenfalls auffällt, ist das erhöhte Handelsvolumen an den größten Bitcoin-Börsen. Dieses ist nun in den letzten Tagen kontinuierlich gestiegen. Das ist ein erstes Signal in Richtung mögliches Trendende. Charttechnisch befindet sich ein starker Support bei 10.500 USD. All die Käufer, die ab diesem Level unter einem hohen Volumen in den Markt gekommen waren, könnten wieder aus den Positionen gedrängt werden. Die runde Marke von 10.000 USD könnte in diesem Fall sehr schnell erreicht werden (BTCUSD schwächer mit festem US Dollar).

Quelle: TradingView

