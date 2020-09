BTC/USD: Kryptowährung schwächer mit festem US Dollar

BTC/USD-Kurs: Der Kurs für die berühmteste Kryptowährung erholte sich, musste jedoch letztendlich auf einen festeren US Dollar reagieren und prallte an einem technischen Widerstand zunächst ab. Doch der Trend ist intakt.

US Dollar vor Erholung?

Der Bitcoin-Kurs konnte sich am Dienstag zunächst unter einem verringerten Volumen erholen, nachdem auch der US Dollar weiter gefallen war. Der US Dollar Index fiel unter die wichtige Marke von 92 Punkten. Doch weniger dovishe Aussagen des FED Mitglieds Brainard sowie robuste Konjunkturdaten aus den USA wie der ISM Einkaufsmanagerindex, sorgten anschließend für eine Erholung des US Dollars gegen wichtige Major-Währungen, die, wie der Euro und das britische Pfund, überkauft zu sein scheinen. Heute Morgen erholt sich der Index wieder über die 92 Punkte Marke. Damit ist der starke Support noch nicht gänzlich unterschritten worden. Eine Erholung könnte sich anschließen (US Dollar Prognose

US Dollar Index auf Wochenbasis

Quelle: DailyFX, IG

Bitcoin Kurs prallt am technischen Widerstand ab

Ich habe in den letzten Analysen immer wieder darauf hingewiesen, dass der US Dollar wahrscheinlich einen der wichtigsten Stützungsfaktor darstellt, zumindest kurz- bis mittelfristig (Kryptowährungen: Bitcoin-Kurs (BTC/USD) hält den Trend). Der Bitcoin-Kurs hat zwar nicht so schnell auf die Erholung im US Dollar reagiert wie der Goldpreis, doch er folgt diesem heute und prallt an einem technischen Widerstand ab. Hier im Chart auf Futures-Basis leicht über der runden Marke von 12.000 USD. Ein Überwinden der Kurszone bei 12.230 USD könnte den nächsten, dynamischen Schub in Richtung 13.000 USD bewerkstelligen.

Das Handelsvolumen an den größten Bitcoin-Börsen fällt allerdings verhältnismäßig gering aus, siehe Chartabbildung unten. Dies spielt im Rahmen des intakten Aufwärtstrends den Bullen in die Karten. Ebenso positiv könnte die Erholung an den Aktienmärkten wirken. Nachdem zuletzt die Wall Street deutlich outperformte, würde insbesondere eine positive Entwicklung in der EU (Daily DAX Prognose) und den Schwellenländern das Sentiment mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso für die populärste Kryptowährung aufrecht erhalten, sofern der US Dollar nicht zu stark steigt. Der kritische Support für den aktuellen Trend liegt bei 10.500 USD.

BTC/USD Chart auf Tagesbasis mit Volumen

Quelle: TradingView

Interessierst Du dich für den Bitcoin-Wochenendhandel?

