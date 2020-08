GBP/USD: Da ist der Ausbruch in Richtung 1,34

GBP/USD: Das britische Pfund erreichte heute Morgen ein neues Erholungshoch und schafft es letztendlich über eine wichtige Widerstandszone. Upside-Potential in Richtung 1,34 USD je GBP ist damit gegeben.

GBP/USD Kurs bricht nach oben aus

Der Ausbruch hat auf sich warten lassen, doch letztendlich ist er nun da (GBP/USD: Ausbruch nach oben mit Short-Squeeze?). Das britische Pfund kann sich gegen den Greenback am Freitag weiter durchsetzen und überwindet das letzte Erholungshoch. Bereits gestern war ein Versuch fehlgeschlagen. Hier kam allerdings ein stabiler US Dollar im Nachhinein der Rede des FED Präsidenten Jerome Powell, in die Quere. Doch der US Dollar gibt heute wieder nach. Die langfristigen Implikationen für einen schwächeren US Dollar, ausgehend von der FED Geldpolitik und der konjunkturellen Erholung außerhalb den USA, dürfte auch Liquidität in andere Länder fließen lassen. Die anstehenden US Wahlen könnten zusätzlich den Trend begünstigen.

Die Konjunkturerholung in Großbritannien stellt sich derweil mit einem zeitlichen Versatz dar, was dem Pfund womöglich zurzeit ebenfalls in die Karten spielt. Die Bank of England hat damit wenig Gründe ihre Debatte zur Negativ-Zins-Politik auf die Prioritätenliste zu setzen. Heute wird Bank of England Gouverneur Bailey eine Rede auf dem Symposium, am frühen Nachmittag, halten. Impulse sollten nicht ausgeschlossen werden. Die Nettoposition an den Terminmärkten hat sich seit letzter Woche in den Nettolong-Bereich entwickelt. Charttechnisches Potential bestünde eventuell zunächst bis zur runden Marke bei 1,34 und darüber 1,35 USD je GBP.

GBPUSD Chartanalyse auf Tagesbasis

