Rohstoffe (Gold,Öl): Ölpreis: Fallende US Produktion stabilisiert

Rohstoffe (Gold, Öl) Ölpreis Brent/WTI: Der Ölpreis bleibt weiterhin stabil. Unterstützend in dieser Woche wirkt die weiter fallende Produktion in den USA aufgrund der beiden Hurrikans im Gold von Mexiko. Auch Raffinerien sind betroffen. Bestände könnten weiter fallen.

WTI Öl MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 7% 1% 4% Wöchentlich -10% 9% -1%

US Rohölproduktion könnte weiter fallen

Sowohl der Ölpreis Brent als auch WTI können sich in dieser Woche weiterhin stabil halten. Wie bereits in mehreren Artikeln dargelegt, gibt es einige Gründe dafür, wie etwa die saisonal stärkere Nachfrage sowie starke Kürzungen sowohl auf der Seite der OPEC + als auch, und das ist im Moment wohl der wichtigste Faktor, die Produktion auf der US Seite. In der vergangenen Woche zeigte der EIA Bericht, dass die US Produktion nahe des letzten Tiefs auf 10,7 Mio. Barrel pro Tag zurückging (Ölpreis Ausbruch gar nicht so unwahrscheinlich).

Mit den beiden Hurrikans, die auf den Golf von Mexiko treffen, dürfte dieser Trend in dieser Woche anhalten. Durch die Hurrikans ist nicht nur ein großer Teil der Ölbohrplattformen betroffen, sondern auch Raffinerien. Insgesamt 82 % der Plattformen, die in der Region tätig sind, haben die Produktion gestoppt. Das entspricht in etwa der Menge von 1,52 Mio. Barrel pro Tag. 54 % der gesamten US Raffinerieproduktion entfällt auf die Region. Der API Bericht zeigte gestern per letzte Woche einen starken Abbau bei den Öl- und Benzinbeständen. Der EIA Bericht wird wahrscheinlich bestätigen.

Quelle: DailyFX, EIA

Ölpreis Analyse in der Charttechnik

Charttechnisch betrachtet steigen beide Preise, Brent und WTI, gemächlich weiter. Der Preis für die nordamerikanische Rohölsorte WTI testet erneut die 43 USD je Barrel Kurszone. Siehe hierfür die letzte Analyse. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent bewegt sich innerhalb eines Dreiecks ebenfalls über seiner wichtigen Marke von 45 USD je Fass. Ein Ausbruch aus der zulaufenden Dreiecksformation könnte eventuell die Erlösung bringen und den nächsten Schub in Richtung 50 USD starten lassen. Die Dynamik der letzten Wochen signalisiert allerdings, dass Marktteilnehmer, trotz zuletzt positiver Impulse, zum Teil skeptisch bleiben.

Ölpreis Brent auf Tagesbasis

Quelle: IG

