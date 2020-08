Bitcoin-Kurs Prognose: Startet bald der Abverkauf im BTCUSD?

Bitcoin-Prognose: Der Bitcoin Kurs bleibt in seiner Korrektur voerst gefangen. Ein stabiler US Dollar verhindert eventuell den weiteren Anstieg. Der US Dollar hingegen steht an einer wichtigen Unterstützungszone.

Bitcoin-Kurs in der Analyse

Die Konsolidierung des Bitcoin Kurses bleibt intakt. Die erste, relevante Unterstützungszone bei 11.500 USD konnte bisher halten. Charttechnisch betrachtet, sieht es nach einem Megaphone-Pattern aus, was so viel heisst, dass die Konsolidierung durchaus auch tiefere Kurse erreichen kann, ohne gleich in einen neuen Abwärtstrend zu verfallen. Schauen wir auf den Chart auf Tagesbasis (hier der Bitcoin-Future), so können wir auf Höhe der unteren Trendkanallinie eine weitere wichtige Unterstützung vorfinden. Diese verläuft in etwa bei 11.000 USD. Eine weitere wichtige Unterstützungszone, und womöglich die wichtigste für den aktuellen Trend, liegt bei 10.500 Punkten. Klar erkennbar auf Höhe zweier wichtiger Hochs sowie dem 23,6 % Fibonacci-Retracement, sofern die Korrektur vom letzten Hoch aus gemessen wird.

Quelle: TradingView

Fester US Dollar treibt die Bitcoin Kurs Korrektur an

Das eher niedrige, gesamte an den Bitcoin-Börsen umgesetzte Volumen der letzten Tage, deutet eher auf einen schwachen Verkaufsdruck hin. Möglicherweise spielt hier der etwas festere US Dollar eine Rolle (Bitcoin unter 12.000 mit festem US Dollar). Der US Dollar erholt sich spätestens seit der letzten Woche, nachdem die FOMC Marktteilnehmer leicht enttäuschte und die Divergenz der Daten zu den Einkaufsmanagerindizes zwischen der EU und den USA, die Erholung förderten. Doch in dieser Woche könnte eventuell eine Wende in der Erholung nicht mehr weit sein. Am Donnerstag wird FED Präsident, Jerome Powell, eine Rede auf dem Symposium in Jackson Hole abhalten. Es wird stark davon ausgegangen, dass Hinweise auf die Anpassung des Inflationsziels und zur sogenannten Yield Curve Control erfolgen. Sollte dies der Fall sein, dürfte das den US Dollar wieder belasten, wovon der Bitcoin Kurs erneut profitieren könnte.

Man sollte natürlich auch das Gegenteil nicht gänzlich ausschließen. Zum gegebenen Zeitpunkt rechnet jedoch kaum ein Analyst damit, dass Powell gewillt ist, den Markt ein weiteres Mal zu enttäuschen. Wie unten im Chart für den US Dollar Index auf Wochenbasis erkennbar, ist der Greenback gegen die wichtigen Major-Währungen zuletzt an einem überaus wichtigen Unterstützungsbereich angelangt. Ein Bruch darunter könnte weitere starke Verluste nach sich ziehen. Auf der anderen Seite, ist die Zone allerdings auch prädestiniert für eine stärkere Erholung. Wie es auch ausgeht, der weitere Verlauf im US Dollar dürfte wahrscheinlich die kurzfristige Entwicklung im Bitcoin Kurs bestimmen. Bricht der US Dollar weiter ein, wäre es positiv. Enttäuscht die FED und erholt sich der US Dollar infolgedessen weiter, sollten wir eventuell von der Fortsetzung der Korrektur in der Kryptowährung ausgehen.

Quelle: IG

