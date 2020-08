Goldpreis: Short-Positionen an den Terminmärkten steigen

Goldpreis: Ein schwacher US Dollar, fallender Realzinsen sowie Erwartungen an eine dovishe Gelspolitik der FED, stützen den Goldpreis. Doch die Short-Positionierung der Terminmarktteilnehmer hat bereits begonnen zu steigen.

Gold BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 5% -3% 3% Wöchentlich 2% -14% -2%

Terminmarktteilnehmer erhöhen Short-Positionen

Die Positionierungen an den Terminmärkten haben sich zuletzt dank der vielen Maßnahmen der Notenbanken und der Regierungen von den Kursen leicht entkoppelt. Insbesondere an den Währungsmärkten wird das immer mehr sichtbar. Auch beim Goldpreis ist eine leichte Entkoppelung auszumachen. Die Nettolong-Position (gelb) hat sich bereits im März in einem abfallenden Trend entwickelt, allerdings größtenteils auf Basis fallender Long-Positionen (grün). Die Short-Positionierungen (rot) begannen ihren Anstieg erst im Mai im Bereich des Hochs bei 1.750 USD je Feinunze.

Auch wenn dies bereits ein weiteres Signal für schwächere Kurse war, stieg der Goldpreis im Nachhinein um weitere 325 USD. Hier wird die Entkoppelung zwischen den COT-Daten und dem Preis klar sichtbar. Viel Verlass ist auf die Daten daher im Moment noch nicht und der Ausbau der Short-Positionierung kann eine Weile andauern, bis es ein Top in Gold bestätigt. Dennoch sollte man die Short-Positionierungen im Auge behalten, denn auch in 2013 signalisierte ein starker Anstieg in den Shorts das Ende der Konsolidierung und den Einbruch unter die Tiefs aus dem Jahr 2012 (Goldpreis: Buffett kauf Barrick Gold Aktien).

Quelle: TradingView

Goldpreis charttechnisch

Rein charttechnisch betrachtet, haben wir dennoch eine interessante Ausgangslage zu Beginn der aktuellen Woche. Der Goldpreis bleibt zwar weiterhin in seiner Korrektur, doch er hält sich stabil über dem 2011er Hoch. Gleichzeitig ist die untere Trendlinie, an der zuvor der Rebound startete, nach oben gewandert und bietet nun eine etwas nähere Unterstützung bei zirka 1.900 USD. Nach oben hin haben wir die abfallende Korrekturtrendlinie als Widerstand vor uns. Kann diese überwunden werden, dürfte es dem weiteren Anstieg zu Gute kommen. Auch für den Goldpreis dürfte die aktuelle Debatte rund im die Anpassung des Inflationsziels der FED wichtig werden (EURUSD: Der US Dollar könnte wieder fallen, wenn…).

Quelle: IG

