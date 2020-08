EUR/USD Kurs: Dollarkurs könnte wieder fallen, wenn…

EUR/USD Kurs: Der US Dollar Kurs profitierte von der Divergenz in den Daten sowie enttäuschten Erwartungen an das FOMC Protokoll. Doch genau diese Erwartungen könnten in dieser Woche erfüllt werden.

EUR/USD Kurs Analyse fundamental

Das enttäuschende FOMC Protokoll sowie eine Divergenz zwischen den Einkaufsmanagerindizes aus der EU und den USA, stützten zum Ende der Woche hin den US Dollar und belasteten damit den EUR/USD Kurs (Euro Dollar Kurs (EUR/USD) schwächer nach EU-Daten). Doch das, was in der vergangenen Woche von den Marktteilnehmern erwartet wurde, könnte eventuell in dieser Woche erfüllt werden. Es findet das Symposium in Jackson Hole statt und die FED wird ihren Ausblick auf die Geldpolitik der kommenden Jahre präsentieren.

Bei den Erwartungen geht es vornehmlich um die Anpassung der Inflationspolitik. Das Review und die darauf anstehende Entscheidung dürften zwar erst im September fallen, doch es ist nicht auszuschließen, dass Hinweise darauf bereits in dieser Woche im Rahmen des Symposiums stattfinden. Die FED plant eine Anpassung des Inflationziels. Dieses soll von aktuell einem angepeilten Level auf einen Durchschnittswert verändert werden, was jedoch insbesondere mittel- bis langfristig, eine generell dovishere FED impliziert.

Neben den niedrigen Zinsen am kurzfristigen Ende, würde es auch die langfristigen Inflationserwartungen beeinflussen, was ein Grund sein kann, dass die Realzinsen länger niedrig bleiben. Denn mit der neuen Anpassung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die FED eine überschießende Inflation für einen gewissen Zeitraum zulässt. Übrige Daten für die aktuelle Woche finden Sie in dem folgenden Artikel: Weekly DAX Prognose: Wird ein Hoch immer wahscheinlicher?

EUR/USD Kurs in der Charttechnik

Der EUR/USD Kurs ist in der vergangenen Woche in die Dreiecksformation wieder gefallen. Die untere Begrenzung bei 1,1750 hat er allerdings bisher nicht unterschritten. Auch die runde Marke bei 1,1700 könnte einen weiteren Support bilden. Wird der Unterstützungsbereich nach unten verlassen, könnte es schnell in Richtung 1,1600 USD je Euro gehen. Ob die US Dollar Erholung bereits in dieser Woche endet oder erst später, die aktuelle Entwicklung innerhalb der FED deutet darauf hin, dass der US Dollar Abwärtstrend noch nicht beendet ist.

