Weekly DAX Prognose: Wird ein Hoch immer wahrscheinlicher?

DAX Prognose: Zum Ende der Woche haben sich die Bären vorerst durchgesetzt. Der deutsche Leitindex bricht unter die in der gesamten Woche bestehende Range. Was steht in der kommenden Woche an und wohin könnte sich der Index eventuell bewegen.

DAX Prognose fundamental

Europäische Aktienmärkte schwächeln am frühen Freitagnachmittag und insbesondere der DAX hat letztendlich die Richtung abwärts genommen und damit die bestehende Range vorerst nach unten verlassen. Dies eröffnet aus Trading-Sicht ein paar Hundert Punkte Downside-Potential. Die heute präsentierten Einkaufsmanagerindizes signalisieren eine sich abschwächende Erholung der Konjunktur (EURUSD schwächer nach EMIs).

Dass Marktteilnehmer nun darauf reagieren ist möglicherweise weniger dem Fakt geschuldet, dass diese Entwicklung nicht bereits erwartet wurde. Sondern es spielen eventuell enttäuschte Erwartungen an die Notenbanken eine Rolle. Diese haben sich zuletzt mit „dovishen“ Aussagen zurück gehalten. Sowohl das FOMC Protokoll sowie das EZB Protokoll zeigten, dass beide Notenbanken sich in einem Beobachtungsmodus befinden. Marktteilnehmer wollen diesem, meist ungewollten Umstand, nun vielleicht Nachdruck verleihen.

Die Wall Street könnte sicherlich noch einiges rausreissen am heutigen Nachmittag, sie könnte aber auch eine größere Korrektur in Gang setzen. Letzteres sogar wahrscheinlicher, wenn die Einkaufsmanagerindizes in den USA per August ebenso unter den Erwartungen ausfallen. Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der BIP-Veröffentlichungen. Der Montag bietet einen ruhigen Start, was Daten anbetrifft.

Am Dienstag sodann werden wir für die erste Revision des BIPs für Deutschland Ergebnisse präsentiert bekommen. Gefolgt vom deutschen IFO Geschäftsklimaindex sowie dem CB Verbrauchervertrauen aus den USA. Letzterer dürfte uns einen Einblick in die ebenfalls wichtigen Konsumentenerwartungen gewähren, komplementiert durch die Daten der Uni Michigan am Freitag. Zudem werden die USA am Donnerstag mit ihrem Q2 BIP Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ebenso interessant könnten Aussagen von Bank of England Mitgliedern ausfallen, insbesondere zur NIRP (Negative Interest Rate Policy) Debatte.

Di:

DE BIP Q2 Revision

DE IFO Geschäftsklimaindex Aug

USA CB Verbrauchervertrauen Aug

USA Verkäufe neuer Häuser Jul

API Bestände

Mi:

USA Auftragseingang für ll Güter Jul

EIA Bestände und Produktion

BOE Haldane Rede

Do:

CHF BIP Q2

EU M3 Geldmenge Jul

USA BIP Q2 Revision

USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Schwebende Hausverkäufe Jul

Fr:

DE GFK Konsumklima Sep

EU Geschäftsklima/Verbrauchervertrauen Aug

GB BoE Bailey Rede

USA PCE Kern-Inflation Jul

USA Chicago EMI / Uni Michigan Konsumentenerwartungen Aug

CAD BIP Q2

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der Ausbruch auf Kassa- und Stundenbasis nun unter einen wichtigen Unterstützungsbereich erfolgt. Die 12.700 Punkte-Zone ist gerissen. Damit besteht Potential in Richtung 12.500 Punkte, insbesondere wenn die Wall Street hier nach Eröffnung nichts abfangen kann.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Wichtige Kurszone für die kommende Woche

Zwischen 12.300-12.500 befindet sich ein sehr breiter Unterstützungsbereich, was wir insbesondere im DAX Chart auf Tagesbasis erkennen können, siehe unten. Insofern sollte insbesondere diese Zone für die kommende Woche sehr wichtig werden. Können sich die Bären dieses Mal durchsetzen und die Korrektur darunter vorantreiben, wäre der aktuell noch intakte Erholungstrend gebrochen. Die Korrektur hätte in diesem Fall ein Potential deutlich unter die runde Marke von 12.000 Punkten zu fallen. Eventuell in Richtung 11.500-11.600 Punkte.

