NZD/USD: Kiwi könnte Abwärtstrend gestartet haben

NZD/USD Prognose: Der Kiwi verliert spätestens seit dem RBNZ Meeting an Wert, doch die richtigen Impulse blieben bisher aus. Mit einem festerem US Dollar und steigenden Erwartungen an negative Zinsen nutzen Markteilnehmer nun eventuell die Chance, die Reissleine zu ziehen.

NZD/USD Down-Move könnte gestartet sein

Der NZD/USD Kurs gibt heute deutlich nach und könnte damit vor der Bestätigung des Hochs stehen. Ein sich erholender US Dollar stützt dabei, doch auch die vielen Prognosen der Banken auf nationaler Ebene scheinen nun immer mehr eine negative OCR (Official Cash Rate) einpreisen zu wollen. Im Sinne der RBNZ wäre das allemal, ist diese dafür bekannt, eine zu starke Währung nicht zu favorisieren. Im Rahmen des letzten Meetings hat die Notenbank das Anleihekaufvolumen auf 100 Mrd. NZD erhöht und damit die Markterwartungen bestätigt. Seitdem tendiert der Kiwi zwar leicht abwärts, doch richtige Abwärtsimpulse waren bisher nicht vorhanden, eventuell weil der US Dollar in dieser Zeit stark eingebrochen war.

Die aktuellen Erholung im US Dollar, die sich gleich nach dem gestrigen FOMC Protokoll ereignet hat, haben nun Marktteilnehmer eventuell dafür genutzt, um ihre Long-Positionen zu verringern. Schauen wir auf das Cot-Sentiment. Die Nettoposition der großen Spekulanten befindet sich nur leicht im Nettoshort-Bereich, also nahe der Nettolong-Linie. Historisch betrachtet, scheint das Währungspaar im Nettolongbereich meistens zumindest ein temporäres Hoch auszubilden. Das Open Interest hat sich seit Beginn der Krise stark verringert. Die Long-Positionen sind damit eher schwach.

Quelle: TradingView

NZD/USD mit Downside-Potential in Richtung 0,62?

Schauen wir etwas tiefer in die Charttechnik. Der Vierstundenchart macht deutlich, dass die leicht aufwärts gerichtete Konsolidierung nun nach unten verlassen wurde und die etwas größere Unterstützungszone bei 0,65 USD scheint vorerst zu halten. Kann auch diese nach unten durchbrochen werden, steht noch die 0,64er Kurszone als Unterstützung im Weg. Darunter wird es dann aber kritisch für das Währungspaar und es könnte zwei weiter Cent auf 0,62 dynamisch abwärts gehen.

Quelle: IG

