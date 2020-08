BTCUSD: Bitcoin-Kurs mit festem Dollar unter 12.000

Bitcoin-Kurs: Der BTCUSD Kurs bricht mit einem stabileren US Dollar unter 12.000 ein. Doch ganz verloren scheint der Trend noch nicht.

US Dollar auch die treibende Kraft hinter dem Bitcoin-Anstieg

Die FOMC hat gestern im Rahmen des Protokolls aus dem Meeting vom Juli klar gemacht, dass eine Yield Curve Control, also die Kontrolle der langfristigen Renditen für Anleihen, vorerst keine sinnvolle Option zu sein scheint (DAX Ausblick: Bricht die 12.800?). Auch die von mehreren Analysten erwartete Anpassung des Inflationsziels war vorerst kein großes Thema auf der Agenda der Geldpolitiker. Dies enttäuschte Marktteilnehmer teilweise, was sich insbesondere in der abrupten Erholung des US Dollars zeigte. Der Bitcoin Kurs brach ebenfalls ein. Viele Analysten halten die aktuelle US Dollar Erholung allerdings für temporär.

Die Faktoren, die den Trend begünstigen, haben sich nicht grundlegend verändert. Wie ich bereits vorgestern im Rahmen eines Tweets andeutete, die grundlegende Story hinter dem letzten Anstieg des Bitcoin, ist meiner Meinung nach gar nicht so sehr der plötzlich gestiegene Status der Kryptowährung als Safe-Haven, sondern ein, relativ zu den letzten zwei Jahren betrachtet, stark gefallener US Dollar. Wenn überhaupt ähnelt der Bitcoin, aus meiner Sicht, Gold nicht aufgrund von Safe-Haven Überlegungen, sondern weil der Bitcoin eine Art digitaler Rohstoff ist und dieser Rohstoff wird zunehmend in US Dollar gehandelt. Studien zeigen, dass selbst wenn Bitcoins, z.B. in Indien, erworben werden, der Großteil dieser Investitionen in US Dollar getätigt wird.

Quelle: Twitter, @DavidIusow

Bitcoin Kurs in der charttechnischen Analyse

In der charttechnischen Analyse brach der Kurs wieder in Richtung der zuletzt verlassenen Konsolidierungsformation ein. Der Bitcoin Future Chart auf Vierstundenbasis zeigt, dass hier noch nicht alles verloren scheint. Der Kurs versucht sich über der Dreiecksformation vorerst zu stabilisieren. Eine erste wichtige Unterstützung befindet sich bei 11.500, viel kritischer könnte es aber tatsächlich eventuell erst unter 11.200 USD werden. Positiv ist auch, dass der gestrige Verkaufsdruck mit einem relativ betrachtet geringerem Volumen einherging, als der Zugewinn im Rahmen des Ausbruch über die Formation nach oben (BTC-Kurs: Bitcoin bricht aus, Ziel 14.000?).

Quelle: TradingView

