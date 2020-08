Bitcoin-Kurs: BTC könnte die 12.000 wieder angreifen

Den Bitcoin-Kurs zeigt Stabilität, konsolidiert allerdings nach Erreichen der 12.000er Marke. Kann uns die Volumen-Analyse mehr Aufschluss über die aktuelle Entwicklung geben?

Bitcoin-Kurs und Volumen in der Analyse

Der Aufwärts-Trend im Bitcoin-Kurs bleibt vorerst intakt. Der Preis für die Kryptowährung konsolidiert allerdings aktuell, nach dem die 12.000 USD Marke erreicht wurde (Bitcoin-Kurs testet 12.000, Kryptos auf dem Vormarsch). Wir wollen uns daher auf die Volumen-Analyse konzentrieren. Diese kann uns eventuell auf kurzfristiger Basis signalisieren, wie stabil der Trend ist. Bei dem hier betrachteten Volumen handelt es sich um das aggregierte Handelsvolumen an den größten Bitcoin-Börsen. Das Volumen zeigt uns keine genaue Richtung an. Es zeigt nur, dass der Umsatz höher oder geringer ausfällt. Es kann daher als bestätigender Indikator gelten.

Ist das Volumen im Kursanstieg höher als im Kursverfall, kann die Annahme gelten, dass Käufer die dominantere Kraft sind. Schauen wir uns z.B. den Zeitraum an, in dem der aktuelle Trend gestartet hat. Am 13. März erfolgte ein starker Rebound im BTC-Kurs. Wir können mit bloßem Auge im Bitcoin-Chart auf Vierstundenbasis erkennen, dass das Volumen im vorherigen Kursverfall sehr hoch ausfiel. Damit wurde der Abwärtstrend zunächst bestätigt. Etwas später allerdings fiel das Volumen in dem darauffolgenden Rebound deutlich höher aus. Dies konnte man als ein erstes Signal für den Einstieg von Bullen bewerten.

Quelle: TradingView

BTC konsolidiert leicht unter 12.000 USD

Ein anderes Beispiel zeigt, dass es auch umgekehrt laufen kann. Am 2. Juni fiel zunächst das Volumen im Anstieg sehr hoch aus, doch das Volumen im Kursverfall übertraf es. Daraufhin begann der Bitcoin-Kurs für einen längeren Zeitraum zu konsolidieren, mit einer gewissen Abwärtstendenz. Die hohen Volumen gingen in der Regel in diesem Zeitraum mit Abverkäufen einher. Das änderte sich am 27. Juli, als das Volumen den abrupten Anstieg bestätigte. Seitdem befindet sich der Kurs wieder auf einem höheren Level, knapp unter 12.000 USD, konsolidiert allerdings aktuell wieder.

Um den Trend zu beenden, benötigen wir nun, gemäß der Volumenanalyse annähernd so hohes Volumen im Kursverfall, wie wir das am 28. Juli gesehen haben. Innerhalb der aktuellen Konsolidierung halten sich Käufer und Verkäufer sichtlich die Waage. Der kurzfristige Verkaufsdruck am 11. August ging mit einem etwa gleichen Volumen einher, wie der Anstieg am 5. August. Wir haben damit im Volumen, seit Beginn des Anstieges im Juli, noch keinen enormen Verkaufsdruck gesehen. Der Bitcoin könnte die 12.000 USD Marke noch mal angreifen.

Quelle: TradingView

