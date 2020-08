Goldpreis fällt und verzeichnet starken Rebound an der Trendlinie

Goldpreis: Der Goldpreis macht es Anfänger-Tradern und Investoren noch mal vor. Fear of Missing Out Trades werden hart abgestraft, wenn die Positionierung nahe eines Allzeithochs erfolgt.

Goldpreis fällt abrupt

Der Goldpreis verzeichnete einen extrem negativen Tag. Am Dienstag verlor er zirka 4 % und fiel im Asien-Handel am Mittwoch weiter, unter das zuvor überwundene 2011-Hoch. Interessant ist, dass der Goldpreis, aus charttechnischer Sicht, ungefähr dort gedreht hat, wo sich das 100 % Fibonacci-Extension-Level der ersten Anstiegsphase befindet, das ich im Rahmen der letzten Analyse erwähnt habe (Goldpreis: Sind die 2.000 USD nur ein Vorgeschmack?).

Marktteilnehmer und Beobachter begründen den Abverkauf mit Gewinnmitnahmen, leicht gestiegenen Anleiherenditen in den USA sowie einem leicht stabileren US Dollar. In der jüngsten Vergangenheit konnte der Goldpreis sich als Vorindikator für den US Dollar des Öfteren beweisen. Möglich ist also, dass einige Marktteilnehmer, die Gewinne mitnahmen, von einer zumindest vorübergehenden Erholung im US Dollar ausgehen. Dieser scheint sich spätestens seit den besser als erwarteten Non Farm Payrolls per Juli zu stabilisieren.

An einer wichtigen Trendlinie konnte sich der Goldpreis allerdings auch wieder fangen und der Rebound fällt derzeit sehr stattlich aus. Das 2011-Hoch wird aktuell erneut getestet. Ob es nun der Rebound zum nächsten Hoch ist, muss sich erst einmal in den nächsten Tagen zeigen. Wer es nicht geschafft hat, sich mit den ersten Käufern direkt an der Trendlinie zu positionieren, sollte eventuell auf eine erkennbare Bodenbildung warten, um das Chancen-Risiko-Verhältnis zu verbessern.

Quelle: IG

Gold BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 4% -16% -2% Wöchentlich 13% -31% -2%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 2.000 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1.800 USD im Blick behalten.

