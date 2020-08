USD/CAD: Short Trading Setup validiert

USD/CAD: Der Loonie bleibt stabil gegen den Greenback. Dies können wir im Rahmen des vorgestellten, validierten Short Trading Setups nutzen.

USD/CAD validiert Short Trading Setup

In der vergangenen Woche habe ich auf zwei potentielle Trading-Setups im Währungspaar USD/CAD hingewiesen. (USD/CAD: Paar bietet erneut zwei Trading-Setups). Das Short-Setup liess sich damit zuerst validieren. Mit diesem Artikel will ich kurz darstellen, wie die vorherige Analyse zum praktischen Trade wird und wie man diesen Trade im Verlauf managen kann.

Kurz nach der Analyse sah es fast danach aus, als würde das Long-Setup validiert werden. Doch die abfallende Trendlinie sowie die runde Marke von 1,34 CAD je USD wurden nicht überschritten. Der USD/CAD Kurs bildete ein Hoch aus und brach daraufhin ein. Da der Kurs zuvor gestiegen war, wanderte auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie nach oben. Der horizontale Unterstützungsbereich und die Trendlinie fielen damit nicht mehr zusammen. Dies galt es später zu berücksichtigen. Der Entry in Short-Richtung erfolgte daher nicht bei abrupten Einbruch unter die Trendlinie, sondern erst bei Unterschreiten der horizontalen Unterstützung. Die Absicherung per Stop Loss erfolgte über der abfallenden, langfristigen Trendlinie. Das Währungspaar fiel nach Unterschreiten der horizontalen Unterstützung dynamischer. Der Trade musste nun gemanagt werden, indem eine Teilgewinnmitnahme erfolgte und zwar bei Erreichen des 76,4 % Fibonacci-Levels . Aktuell erholt sich das Währungspaar ab diesem Level. Der Stop Loss konnte allerdings bereits auf Einstand gezogen werden. Das Risiko beträgt Null. Erholt sich das Währungspaar weiter, wird es weiterhin für eine Long-Chance später interessant, fällt es hingegen, können wir mit der noch laufenden Position daran teilhaben, vorausgesetzt wir werden nicht auf Einstand ausgestoppt.

USD/CAD Kurs auf Vierstundenbasis

Quelle: IG

