USD/CHF Kurs: Wann ist die Rally des Franken vorbei?

Schweizer Franken profitiert vom Risiko und schwachem US Dollar zugleich

Ein fallender US Dollar, in Anbetracht des noch vorhandenen Markt-Risikos, ausgehend von COVID-19, dürfte die Nachfrage nach anderen Safe-Haven Währungen anheizen. Der Schweizer Franken konnte sich gegen den Greenback zuletzt stark erholen und erreichte ein 5-Jahres-Hoch. Im Währungspaar USD/CHF damit ein 5 Jahres-Tief.

Die Positionierungen an den Terminbörsen (COT-Daten) bestätigen die steigende Nachfrage nach dem Franken. Die Nettoposition befindet sich seit Beginn der Krise im Nettolong-Bereich und auf dem höchsten Level seit 2014. Das Open Interest befindet sich bereits seit 2019 im Rückgang, hat allerdings seit April einen Anstieg verzeichnet und könnte weiter nach oben ausbrechen.

Ähnlichkeiten zu 2009

Eine ähnliche Situation können wir im Jahr 2009 erkennen. Sowohl die Nettolong-Position (gelb) als auch das Open Interest (grau) stiegen zunächst und bestätigten den weiteren Kursverfall des USD/CHF Währungspaares. Doch das Extrem der Nettoposition im positiven Long-Bereich signalisierte ebenso eine mögliche, baldige Trendwende. Diese wurde sodann mit einem abrupten Verfall im OI und in der Nettolong-Position eingeleitet (Wichtigste Währungspaare).

Aktuell steigen allerdings sowohl das OI als auch die Nettoposition der großen Spekulanten weiterhin, was so viel bedeutet, dass der aktuelle Abwärtstrend, gemäß den COT-Positionierungen, im USD/CHF eventuell noch nicht für beendet erklärt werden kann. Initial fällt in der Regel zuerst das Open Interest und im Nachhinein die Nettoposition. Wenn sich der neue Trend etabliert, fallen die Nettopositionen zunächst weiter, doch das OI steigt erneut an, was wiederum den neuen Trend bestätigt. Eine interessante Ausgangslage sehen wir damit im USD/CHF Kurs, die es eventuell wert wäre zu beobachten.

