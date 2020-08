EUR/USD Kurs: Kurzfristig Korrekturpotential gegeben

EUR/USD Kurs: Der Euro schwächelt gegen den Greenback an einer wichtigen Widerstandszone. Ein technisches Doppel-Top könnte in Kürze bestätigt werden.

EUR/USD BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 16% 5% 9% Wöchentlich 12% 1% 5%

EUR/USD Kurs steht vor möglicher Korrektur

Die US Arbeitsmarktdaten haben dem US Dollar eine leichte Erholung beschert (Non Farm Payrolls Coverage). Aber nicht nur das. Auch die erneut eröffneten Handelsstreitigkeiten könnten dazu führen, dass der US Dollar sich zumindest stabil hält. Auf der anderen Seite bestehen Erwartungen an negative Zinsen in den USA. Ob diese Erwartungen getroffen werden oder nicht, bis jetzt gehören sie zu den Treibern des aktuellen US Dollar Abwärtstrends (EUR/USD Prognose: Sind 1,25 das nächste Ziel). Langfristig betrachtet, sieht es daher auch für einen neuen Aufwärtstrend bei EUR/USD Kurs nicht schlecht aus.

Kurzfristig allerdings dürfte so einiges eingepreist sein und die nächsten Impulse werden den weiteren Verlauf bestimmen. Diese Woche ist daher ist keine schlechte für einen stärkeren Korrekturtrend im EUR/USD Kurs. Angekommen an einer langfristig relevanten Trendlinie, konnte ein Doppel-Top ausgebildet werden. Die kurzfristige Trendlinie wird derzeit getestet. Ein Durchbruch darunter könnte das Top bestätigen. Mögliches Ziel läge zwischen 1,16-1,17 USD je Euro.

Quelle: IG

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie EURO Prognose Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,15US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,2000 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.