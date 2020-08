Ölpreis WTI/Brent: Steht ein Ausbruch bevor?

Ölpreis WTI: Der Ölpreis WTI erreicht erneut die 42er Zone. Einige Faktoren sprechen für Stabilität.

WTI Öl BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -13% 5% -3% Wöchentlich -37% 31% -8%

Positive Signale von den US Beständen

Der Ölpreis WTI testet erneut die wichtige Kurszone bei 42 USD je Barrel. Ein schwacher US Dollar dürfte ebenso zur Stabilität beitragen wie eine eventuelle Einigung auf ein zweites Konjunktur-Hilfspaket in den USA. Der API Bericht hat gestern einen starken Abbau der Bestände per letzte Woche verzeichnet. Im Lager Cushing sollen die Bestände allerdings gestiegen sein.

Benzinbestände fielen hingegen, was positiv für die generelle Nachfrage ist. Es wird interessant sein zu sehen, ob der offizielle EIA Bericht den API Bericht bestätigt. Insgesamt waren sowohl die Öl- als auch die Benzinbestände gemäß dem EIA seit Ende Juni rückläufig. Die Produktion lag weiterhin bei 11. Mio. Barrel und hat sich seit einigen Wochen, schätzungsweise, kaum verändert.

August einer der besten Monate saisonal betrachtet.

Schauen wir auf die Saisonalität, so stellt sich der Monat August als einer der besser performenden Monate dar. Genaugenommen ist es der nach April zweitbeste Monat, wenn man nach der Saisonalität geht. Das macht auch Sinn, denn offiziell beginnt die Driving Season im August.

Die Nachfrage nach Benzin sollte anziehen, sofern keine Einmalfaktoren dagegen halten. Bis zum Oktober dürfte diese unter normalen Umständen stabil bleiben, ehe Raffinerien im Herbst mit ihren Wartungsarbeiten beginnen und damit die Nachfrage wieder stagniert (Wie Öl handeln: Tradingstrategien und Tipps für Rohöl).

Quelle: DailyFX

Ölpreis WTI Charttechnisch

Charttechnisch betrachtet testet der Ölpreis WTI nun die runde Marke von 42 USD je Barrel erneut. Diese Marke fällt mit dem 61,8 % Fibonacci-Retracement zusammen. Ein Durchbruch könnte, rein technisch betrachtet, die 50 USD Marke als längerfristiges Ziel auf die Agenda bringen.

Da allerdings aktuell einige Unsicherheiten bestehen, sollte man eventuell mit keinem schnellen Durchmarsch rechnen und zunächst die 45er Zone ins Auge fassen. Noch ist der Durchbruch nicht gelungen. Aber die Chancen stehen nicht schlecht.

Quelle: IG

