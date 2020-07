EUR/USD Kurs knackt die 1,14

EUR/USD Kurs: Der Euro gewinnt gegen den Greenback weiter an Wert. Nächstes Ziel könnte die runde Marke bei 1,15 werden. Positive News vom EU Gipfel könnten dabei helfen.

EUR/USD bleibt auf Kurs

Der EZB Zinsentscheid ist wie erwartet als Non-Event an den Märkten vorbeigezogen. Viel mehr fokussiert sind Marktteilnehmer aktuell auf den EU Gipfel und der Anstieg des Euro gegen den Greenback auf über 1,14 USD ist teilweise den Erwartungen daran zu verdanken. Aber auch auf der US Dollar Seite gibt es weiterhin Gründe, einen schwächeren US Dollar zu erwarten, zumindest solange das COVID-Risiko nicht global um sich greift, sondern sich überwiegend auf die USA konzentriert (Weekly EUR/USD Prognose).

Was den EU-Gipfel angeht, so sind die positiven Erwartungen berechtigt, denn eine Einigung könnte auch symbolischen Charakter haben, in dem sich EU-Länder annähern. Auch das Volumen des Stabilisierungsfonds spielt eine Rolle. Dieses ist im Vergleich zu den vorher verhandelten Haushalten um ein vielfaches höher. Die kritischen Länder würden zudem gerne eher die Darlehensform sehen als Zuschüsse. Möglicherweise wird man sich auf ein Fifty-Fifty Szenario am Ende einigen (EUR/USD: Long-Setup bleibt intakt).

Allerdings wird eine Einigung im Rahmen dieses Gipfel nicht erwartet. Jede weitere Annäherung bei den Gesprächen dürfte dennoch vom Markt positiv aufgenommen werden, während nur mäßiges Vorankommen nicht übermäßig negativ bewertet. Grund genug also für den EUR/USD Kurs weiterhin stabil zu bleiben, es sei denn der US Dollar legt ein Reversal hin. Der US Dollar Index ist in dieser Woche allerdings unter 96 Punkte eingebrochen (Gold: US Dollar Index fällt unter 96 Punkte) und signalisiert damit das Fortsetzen des Abwärtstrends. Beim EUR/USD Kurs könnte das nächste Ziel durchaus bei 1,15 liegen, wobei ein größerer technischer Widerstand bei zirka 1,1530-1.1550 liegt.

