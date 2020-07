Goldpreis: US Dollar Index fällt unter 96 Punkte

Goldpreis: Die 1,800 USD Marke kann der Goldpreis verteidigen, nachdem auch der US Dollar weiter einbricht.

Gold MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -10% 14% -3% Wöchentlich 5% -10% -1%

US Dollar setzt seinen Abwärtstrend fort

Der Goldpreis kann weiterhin stabil bleiben. In dieser Woche teilweise mit Hilfe des fallenden US Dollars. Der US Dollar Index durchbricht nach unten hin die runde Marke von 96 Punkten (EUR/USD Long Setup bleibt intakt). Damit setzt er seinen vor einiger Zeit begonnenen Abwärtstrend fort. Die US Inflation fiel per Juni deutlich über den Erwartungen aus. Für die Verbraucherpreise wurde ein Rückgang im Vergleich zum Vormonat erwartet, diese sind aber gestiegen. Dies könnte auf weiter sehr niedrige Realzinsen hindeuten. In den letzten Wochen hat der US Dollar seinen Safe-Haven Status (Sicherer Hafen Währungen: Ein Leitfaden) teilweise abgegeben. Erwartungen an weitere Maßnahmen der FED sowie die näher kommenden US Wahlen belasten. Der Einbruch unter die runde Marke von 96 Punkten könnte auch für den Goldpreis ein positives Signal sein. Nächster wichtiger Unterstützungsbereich liegt bei 95 Punkten.

Quelle: IG

Goldpreis sollte die obere Trendlinie nehmen

Die obere Trendlinie hat der Goldpreis allerdings bisher nicht überwinden können. Diese verläuft in etwa bei 1.825 USD je Feinunze. Aktuell könnte ein zweiter Angriff ablaufen. Kann es in den nächsten Tagen gelingen, wären die 1.850 USD als nächstes Ziel in greifbarer Nähe. Nach unten hin bietet die Zone zwischen 1.790-1.800 Punkten eine gute Unterstützung. Im letzten Artikel sind wir auf das Sentiment in Form der IG Kunden eingegangen (Goldpreis: ETF Zuflüsse, Sentiment). Dieses sendet derzeit eher ein leichtes Schwächesignal aus. Hingegen steigen die Nettolongpositionen in den COT-Daten erneut stärker. Auch das Open Interest nimmt wieder zu.

Quelle: IG

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Gold-Prognose Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1800 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1600 USD im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: