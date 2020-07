AUD/USD: Einige Gründe für ein Top

AUD/USD Kurs. Der australische Dollar profitierte zuletzt sowohl von besseren Konjunkturdaten, einem steigenden Kupferpreis sowie ausbleibendem COVID-19 Risiko. Doch diese Faktoren könnten nun mit Gegenwinden zu tun bekommen.

AUD/USD Kurs könnte ein Hoch ausbilden

Der US Dollar gewinnt am Dienstag erneut an Wert. Insbesondere gegen den australischen Dollar. Die RBA hat mit ihrem Zinsentscheid und den darauffolgenden Aussagen heute in der Nacht die Marktteilnehmer nicht überrascht, eher gelangweilt um es nicht treffender zu sagen. Die QE-Maßnahmen werden weiter fortgesetzt und obwohl zuletzt etwas verlangsamt im Volumen, bekräftigte man die Bereitschaft mehr zu tun, fall es notwendig wird. Und es könnte notwendig werden, denn ab heute gelten in den Australischen Städten Melbourne und Mitchel Shire wieder Lockdown-Restriktionen für sechs Wochen. Beide liegen im Staat Victoria, das als zweit umsatzstärkste des Landes gilt.

Der Aussie hat damit einige gute Gründe, um an der starken Widerstandszone bei 0,7000 wieder kehrt zu machen und damit eventuell ein markantes, tieferes Hoch auszubilden. Eventuell ist die starke Erholung demnächst vorbei. Zumindest aber könnte eine stärkere Korrektur anstehen. Schauen wir auf die Charttechnik, so ist erkennbar, dass bei 0,68500 die erste wichtige Unterstützungszone liegt. Wird dieser Support unterschritten, könnte es das vorübergehende Top bestätigen. Ein Durchbruch durch die runde Marke von 0,6800 könnte schnelle Verkäufe in Richtung 0,6700 nach sich ziehen, da sich dazwischen nur wenige Unterstützungen befinden (AUDUSD: Ausbruch könnte bevor stehen)

AUD/USD Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG

