DAX Prognose: Es könnte eine ruhige Woche werden

DAX Prognose: Ein Trend mit drei negativen Wochen für Aktien konnte auf Basis von positiven News vorerst abgewendet werden, doch das zeigt auch, dass der Markt aktuelle Impulse braucht. Bleiben die aus, könnte es sehr schnell auch negativ werden.

DAX Prognose fundamental

Aktien haben die aktuelle Woche positiv beendet. Am Freitag konnte der DAX allerdings seine Zugewinne der vorherigen Tage vorerst nicht mehr fortsetzen. Fundamentale Stützungsfaktoren für die Woche waren zum einen positive Impfstoff-News sowie besser als erwartete Konjunkturdaten. Erstere überwog anscheinend die weiterhin negativen News die Infektionsraten betreffend. In den USA stieg der Tageszuwachs auf einen Rekordwert von 50.000 bei den Neuinfektionen. Der US Arbeitsmarktbericht überraschte erneut zum positiven und schob insbesondere auch den deutschen Leitindex weiter an (Non Farm Payrolls: Was war das denn Teil 2).

Die kommende Woche wird, was Daten anbetrifft, eher eine ruhige werden. Interessant dürfte am Montag aus den USA der ISM Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe sein sowie der Zinsentscheid in Australien. Analysten erwarten nicht viel von der RBA, außer dass sie eventuell dem jüngsten Beispiel der neuseeländischen RBNZ folgen und einige Aussagen hinsichtlich einer zu starken Währung machen könnte. Eine starke Reaktion sollte aber auch dann nicht erwartet werden.

Mo:

DE Auftragseingänge in der Industrie Mai

EU Einzelhandelsumsätze Mai

USA EMI Gesamt und DL Jun

USA ISM EMI DL Jun

Di:

JAP Ausgaben privater Haushalte Mai

JAP Leitindex Mai

AUD RBA Zinsentscheid

USA JOLTS Stellenangebote Mai

USA API Rohölbestände

Mi:

JAP Leistungsbilanz Jun

CHF Arbeitslosenquote Jun

EU Wirtschaftsprognose

GB MPC Anhörung vor dem Finanzausschuss

USA EIA Rohölbestände

Do:

China VPI Jun

DE Handelsbilanz Mai

GB MPC Sitzungsprotokoll

USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Fr:

USA Erzeugerpreisindex Jun

DAX Prognose charttechnisch

Trotz der ruhigen Woche die Events betreffend, könnte die kommende Woche eine wichtige werden, denn diese wird eventuell die Trends für den Monat Juli teilweise mitbestimmen. Nach dem langen Wochenende in den USA wird die Liquidität zwar im Rahmen der Sommer-Saison trotzdem etwas verringert bleiben, doch sie wird womöglich um einiges höher ausfallen als noch in dieser Woche. Sollten sich die Verkäufer durchsetzen, sollte man eine Korrektur in den Beginn der Earnings Season nicht ausschließen (Dow Jones, S&P 500, DAX: Q2 Ergebnisse Ausblick). Der DAX hat allerdings in dieser Woche bereits einen wichtigen Widerstand überwinden können und wird deshalb auch im Falle einer Korrektur bei 12.450-12.500 Punkten gut unterstützt.

Erst Kurse darunter könnten weitere Abgaben signalisieren und den kurzfristigen Bias auf short drehen lassen. Noch kritischer wird es unterhalb von 12.200- 12.230 Punkten, siehe Chart unten. Nach oben hin sollten die letzten Erholungshochs bei 12.650 weiterhin im Blick behalten werden. Können sich die Bullen darüber durchsetzen, könnte ein Angriff auf das letzte Erholungshoch bei knapp unter 13.000 Punkten erfolgen. Leicht wird es aber wahrscheinlich nicht, sofern die Impulse ausbleiben. Analysen auf Intraday-Basis lesen Sie jeden Morgen hier als regelmäßige Daily DAX Prognose oder folgen Sie mir auf Twitter @DavidIusow

