Ölpreis Brent/WTI: Bisher keine negativen Signale

Ölpreis Brent/WTI: Positive News den Impfstoff betreffend, bessere Konjunkturdaten und zumindest keine negativen Signale von den Bestands- und Compliance-Daten.

WTI Öl BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -10% 11% -1% Wöchentlich -23% 24% -5%

Bisher keine stark negativen Signale von den Daten

Der Ölpreis kann von den positiven Impfstoff-News vorerst ebenfalls profitieren. Daten zu den US Beständen und der OPEC Produktion boten zumindest keine übermäßig negativen Impulse. Die EIA schätzte einen Abbau der Bestände per letzte Woche deutlich über den Erwartungen.

Damit bestätigte sie den API Bericht vom Vortag. Im wichtigen Lager Cushing fielen die Bestände allerdings weniger stark, auch die Benzinbestände sind erstmals seit langem wieder gestiegen. Die US Produktion lag unverändert bei 11 Mio. Barrel pro Tag im Vergleich zur Vorwoche. Zuvor war sie allerdings von 10,5 Mio. gestiegen.

Erste Daten zur Compliance der OPEC per Juni sind ebenso langsam gemeldet worden. Insgesamt lag diese per Dienstag bei 107 %, was bedeutet, dass die gesamten OPEC-Produktionskürzungen höher ausfielen als im Rahmen des Deals vereinbart wurde. Dennoch, die höhere Compliance ist größtenteils Saudi-Arabien, Kuweit und den Arabischen Emiraten zu verdanken.

Für Juli hat Saudi-Arabien bereits angekündigt keine Kürzungen oberhalb der vereinbarten Level mehr zu tätigen. Dann wird es auf die übrigen Länder ankommen, die es bisher versäumt haben zumindest 100 % zu erreichen, wie etwa Nigeria und Irak (Ölpreis Analyse: Fragile Stabilität).

Ölpreis WTI Charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt der Ölpreis WTI weiterhin stabil aber innerhalb einer Range gefangen. Die 42 USD Widerstandsmarke dürfte nicht einfach zu überwinden sein. Sofern negative Impulse ausbleiben könnte allerdings ein erneuter Angriff auf den Widerstand erfolgen. Nach unten hin dürfte die Kurszone bei 36 USD je Barrel weiterhin als Unterstützung herhalten. Darunter wird es kritischer und die 32 USD je Barrel Kurszone könnte angesteuert werden.

Quelle: IG

