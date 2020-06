Goldpreis Analyse: 1.800 USD sind kaum überwindbar

Goldpreis Analyse: Der Goldpreis konnte sich zuletzt aus seiner Range befreien, mehr aber auch nicht. Die 1.800 USD Marke war schon in den Jahren 2011 und 2012 ein nicht zu überwindbarer Widerstand.

Goldpreis stabil mit erhöhtem Marktrisiko

Nachdem der Goldpreis in der vergangenen Woche aus seiner Range ausgebrochen ist (Goldpreis arbeitet an Ausbruch), konnte die 1.800 USD Marke immer noch nicht erreicht werden. Marktteilnehmer brauchen für einen weiter steigenden Goldpreis entweder ein erhöhtes Risiko oder weiter fallende Zinsen. Insbesondere im Falle des Letzteren halten sich die Notenbanken allerdings aktuell mit Aussagen zurück.Das erhöhte Risiko ausgehend von den steigenden COVID-19 Infektionen in den USA und den Emerging Markets stützten hingegen. Zudem sorgen gerade die Umschichtungen aus Risikowerten zum Quartalsende womöglich für feste Kurse, weil einiges von diesem Volumen auch in die Safe-Havens fließt. Ob es ausreicht, um Kurse über 1.800 USD zu erklimmen, ist jedoch bei den bereits hohen Ständen fraglich.

Der US Dollar könnte ebenso unterstützend sein, doch dieser macht derzeit eine Pause in seinem womöglich begonnenen Abwärtstrend. Sofern die Erholung andauert, sollte von dieser Seite aus ebenfalls nicht viel Stütze für den Goldpreis erwartet werden. Schauen wir auf die COT-Positionierungen der großen Spekulanten, dann erkennt man, dass die Nettolong-Position zuletzt gestiegen ist, allerdings größtenteils auf Basis von steigenden Long-Positionen. Die Short-Positionen stiegen ebenso leicht an, was darauf hindeutet, dass auch eine gewisse Skepsis vorhanden ist. Erst ein Abbau von Short-Positionen könnte eine deutliche Veränderung im Sentiment signalisieren (Goldpreis: Spekulanten bauen Positionen ab).

Goldpreis Analyse charttechnisch

Rein charttechnisch betrachtet, sieht es weiterhin nach einem stabilen Aufwärtstrend aus. Den Ausreisser nach unten, der im Zusammenhang mit dem COVID-19 Crash stattfand, können wir fürs Erste ausblenden. Damit dürfte die wichtigen Kurszone nach unten hin sich eventuell bei zirka 1.650 USD befinden. Nach oben hin würde der Goldpreis bei ungefähr 1.830 USD auf die obere Begrenzung des Trendkanals treffen. Dafür müsste er allerdings zunächst die runde Marke bei 1.800 knacken. Diese fällt allerdings mit einigen sehr wichtigen Hochs aus den Jahren 2011 und 2012 zusammen. Dieses Level wurden in diesen Jahren mehrmals getestet und nicht überwunden.

