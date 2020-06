Weekly Forex Ausblick: EURUSD, EURGBP, USDJPY

Forex Ausblick: Der US Dollar bleibt stabil, kann allerdings zu Beginn der Woche seine Stabilität nicht weiter ausbauen gegen den Euro. Hingegen bricht das britische Pfund weiter ein. Sowohl gegen den Euro als auch den Greenback.

EUR/USD Prognose

Der EURUSD Kurs ist in der vergangenen Woche aus seiner Korrektur nach oben ausgebrochen, doch sehr viel Elan gegen den Greenback hat er bisher nicht gezeigt. Ein Grund für die Stabilität des US Dollars könnten weiterhin Rebalancing-Flows aus Aktien in Bonds und Safe Havens (Goldpreis arbeitet an einem Ausbruch) sein. Dennoch, ob der US Dollar sich im Laufe der Woche weiter durchsetzen kann ist zum gegebenen Zeitpunkt fraglich.

Konjunkturdaten, einige Reden seitens der FED Mitglieder, dem FOMC Protokoll sowie steigende COVID-19 Infektionsraten halten sich in dieser Woche eventuell weiterhin die Waage. Zudem dürfte die Volatilität in den Sommer hinein generell fallen. Das macht das Fortsetzen von Seitwärtsphasen umso wahrscheinlicher. Zumindest aber sollte man womöglich keine zu stark ausgeprägten Trends in den US Dollar Paaren vorerst erwarten. Ausnahmen sind sicherlich nicht auszuschließen.

Damit wären wir aber wieder bei der Charttechnik und die signalisiert vorerst Euro-Stabilität, sofern die 1,12 gehalten werden kann. Die in der Analyse „EUR/USD Kurs mit interessantem Long-Setup“, erwähnte Wimpel-Formation scheint bisher nicht unterschritten worden zu sein. Mehr noch steuert das Währungspaar nun die runde Marke von 1,13 an. Kann auch diese überwunden werden, dürfte eventuell ein erneuter Angriff auf die 1,14 bald stattfinden.

EUR/GBP Prognose

Das britische Pfund gibt gegen den Greenback nach, aber noch stärker gegen den Euro (Euro Pfund nimmt die 0,90). Hier zeigt sich die Euro-Stabilität und die Pfund-Schwäche. Es stehen nur wenig Daten in dieser Woche an. Der Fokus liegt auf den Reden der Notenbanker, insbesondere in Bezug von negativen Zinsen und weiteren QE-Maßnahmen sowie weiterhin auf den Brexit-Verhandlungen. In dieser Woche läuft die Frist für einen Verlängerungs-Antrag ab.

Die britische Regierung hat bisher eine Verlängerung der Übergangsphase ausgeschlossen und die Meinung trotzt schleppend vorangehender Verhandlungen nicht geändert (Weekly Forex Prognose). Das honorieren GBP-Trader nicht und verkaufen das Pfund vor Ablauf der Frist. Charttechnisch betrachtet ist das Währungspaar EUR/GBP über die 0,90 Marke in der vergangenen Woche gestiegen und hat sich darüber halten können, heute kam dann der Ausbruch über die 0.91 und der nächste Widerstandsbereich liegt bei 0,92 GBP je Euro.

USD/JPY Prognose

Der USD/JPY Kurs wird seinem Status als Range-Währung wieder einmal gerecht. Trotz einem Einbruch unterhalb eines wichtigen Unterstützungsbereichs, zeigte sich lediglich ein Fehl-Ausbruch und das Währungspaar erholt sich derzeit wieder über der runden Marke von 107 Yen je USD. In dieser Woche stehen so einige Daten an, die aber in der Regel keine großen Market-Mover sind. Dennoch, einige wichtige davon sollten im Auge behalten werden (Überblick über die Daten).

Mehr dürfte die aktuelle Lage an den Aktien- und Bondmärkten wieder im Fokus stehen. Können sich Aktien erholen, dürfte das zunächst den US Dollar gegen den Yen womöglich wieder stabilisieren. Einige Analysten führen den Einbruch des Währungspaares in der vergangenen Woche auf Desinvestitionen aus ausländischen Wertpapieren zurück, darunter z.B. den Verkauf von T-Mobile Aktien im Wert von 30 Mrd. USD seitens der Softbank.

Dennoch ist der aktuelle Trend eher, dass ausländische Wertpapiere wie Bonds immer mehr gekauft werden. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, würde dies auch die breite Seitwärtsphase weiterhin bestätigen. Charttechnisch betrachtet könnte das nächste Ziel in der aktuellen Aufwärtsbewegung bei 108 liegen.

