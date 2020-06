DAX Prognose: Wichtige Events in der nächsten Woche

DAX Prognose: Die zweite Woche infolge in der Aktienindizes eher schwach performten. Die Stimmung droht zu kippen, wenn es in der kommenden Woche nicht besser wird. Die 11.950 Punkte im DAX sind entscheidend.

DAX Prognose fundamental

Mit nur wenig Elan zeigten sich Aktienmärkte, darunter auch der DAX in dieser Woche. Kurzfristig stützende Aussagen von Notenbankern und Politikern sowie steigende Infektionsraten in den USA hielten sich die Waage, doch am Ende eines Tages hat sich die negative Stimmung meist durchgesetzt. Insbesondere die Wall Street verbreitete meist schlechte Laune. Rebalancing-Flows und Gewinnmitnahmen vor der Sommersaison gesellten sich möglicherweise zum Ende des Quartals hinzu.

In der kommenden Woche könnte es verhalten weiter gehen, auch wenn eine Menge an Daten ansteht. So zum Beispiel die US Arbeitsmarktdaten. Da in den USA allerdings am Freitag Feiertag ist, wird die Veröffentlichung dieser auf den Donnerstag vorgezogen. Nach den überraschend positiven Daten im Vormonat könnten sich dieses Mal die Überraschungen in Grenzen halten, wenn man bedenkt, dass es in den USA mit den steigenden Infektionsraten nur mäßig mit dem Re-Opening vorwärts geht.

Aus Deutschland und der EU stehen die Verbraucherpreise an sowie die Revision der Einkaufsmanagerindizes. In den USA neben den Arbeitsmarktdaten das CB Verbrauchervertrauen und der ISM Index. Auch das FOMC Protokoll könnte etwas Aufmerksamkeit auf sich lenken, da das Thema negative Zinsen derzeit sehr interessant erscheint. Ansonsten dürfte der Fokus der Marktteilnehmer weiter auf den COVID-19 Infektionen liegen und die Stimmung scheint derzeit eher zu kippen.

So:

China Industriegewinne Mai

Mo:

JAP Einzelhandelsumsätze Mai

DE Verbraucherpreise Jun

USA schwebende Hausverkäufe Mai

Di:

JAP Job/Bewerber Verhältnis, Industrieproduktion, Arbeitslosenquote Mai

China Einkaufsmanagerindex Produktion/Dienstleistungen Jun

GB BIP Q1

CHF Einzelhandelsumsätze Mai , KOF Frühindikator Jun

EU Verbraucherpreise Jun

USA CB Verbrauchervertrauen Jun

USA API Rohöllagerbestand

Mi:

Hong Kong, Kanada Feiertag

JAP Tankan Herstellungsindex / Dienstleistungsindex Q2

China HSBC Einkaufsmanagerindex Produktion Jun

DE Einzelhandelsumsätze Mai

DE/EU/GB Einkaufsmanagerindex Produktion Jun Revision

DE Arbeitslosenquote, Veränderung der Arbeitslosigkeit Jun

USA ADP Beschäftigungsänderung Jun

USA ISM Einkaufsmanagerindex Produktion Jun

EIA Rohöllagerbestände

USA FOMC Protokoll

Do:

USA Non Farm Payrolls, Stundenlöhne, Arbeitslosenquote Jun

BOE Finanzmarktstabilitätsbericht

Fr:

USA Feiertag

China Caixin Einkaufsmanagerindex Jun

DE/EU/GB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Jun Revision

DAX Prognose charttechnisch

Werfen wir einen Blick auf die Charttechnik. Die Range, die sich seit vergangener Woche zwischen 12.150-12.500 Punkten etablierte, konnte in dieser Woche zwar im Anschluss an die Einkaufsmanagerindizes kurzfristig überwunden werden, doch der Ausbruch entpuppte sich kurze Zeit später als Bullenfalle (DAX Prognose: Krasse Bullenfalle).

Der DAX Kurs fiel wieder zurück, unterschritt in der Folge leicht die runde Marke von 12.000 Punkten und erholte sich zum Ende der Woche wieder in die Range zurück. Das heisst, sowohl nach unten als auch oben, wird die Richtung erst wieder bei Ausbruch klar werden. Die Price Action deutet darauf hin, dass die Bullen ein wenig schwächer geworden sind. Sie werden zumindest im kurzfristigen Zeitrahmen immer wieder an wichtigen Widerständen abgewiesen.

Schauen wir auf den längerfristigen Chart auf Tageskerzenbasis, dann erkennen wir, dass der Erholungstrend noch intakt ist, der erste Test der wichtigen Marke bei 11.950 Punkten ist allerdings bereits erfolgt. Ein zweiter könnte negative Impulse mit sich bringen und eventuell einen Einbruch.

Analysen auf Intraday-Basis lesen Sie jeden Morgen hier als regelmäßige Daily DAX Prognose oder folgen Sie mir auf Twitter @DavidIusow

